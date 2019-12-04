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В список людей года от Bloomberg вошел экс-глава НТВ
В список Bloomberg 50 вошли два бизнесмена с российскими корнями — сооснователь Voleon Михаил Харитонов и бывший глава НТВ Борис Йордан, которого в рейтинге представили как «короля марихуаны»
Борис Йордан (Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg)

Агентство Bloomberg опубликовало новую версию списка самых значимых людей последнего года — тех, кто, по мнению составителей, «менял правила игры» в различных сферах жизни — финансах, моде, биотехнологиях, благотворительности и так далее.

Список Bloomberg 50 — не рейтинг в привычном понимании этого слова, так как его участников не ранжируют по тому или иному показателю.

Среди тех, кого эксперты Bloomberg признали самыми значимыми людьми 2019 года, оказались двое бизнесменов с российскими корнями. Первый из них — бывший глава телеканала НТВ и владелец компании «Ренессанс Страхование» Борис Йордан. В списке он представлен как «король марихуаны» (pot king), так как именно благодаря успеху крупнейшего в США легального производителя марихуаны компании Curaleaf Борис Йордан в 2019 году стал миллиардером.

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Наряду с Йорданом в список попал (вместе со своим партнером Йоном Маккаулиффом) Михаил Харитонов, эмигрировавший из СССР в возрасте 18 лет и ставший за океаном основателем хедж-фонда Voleon. В 2007 году компания начала использовать искусственный интеллект для биржевых прогнозов, в 2013 году ее основной фонд продемонстрировал доходность в 46,3%, а в 2019-м стоимость активов фонда превысила $6 млрд.

Облик 2019 года, по мнению Bloomberg, определяют в том числе:

  • Рианна — певица стала первой женщиной, запустившей модный бренд в LVMH;
  • Грета Тунберг — 16-летняя эко-активистка запустила движение протеста, в которое оказались вовлечены миллионы людей по всему миру;
  • Итан Браун — основатель и глава компании Beyond Meat, одного из лидеров на рынке искусственного мяса;
  • Симона Байлс — в 2019 году спортсменка стала самой титулованной среди гимнастов, а Международная федерация гимнастики назвала в ее честь два элемента;
  • Брайан Никкол — глава Chipotle, сумевший вернуть компании доверие инвесторов и клиентов, в 2019 году акции фастфуд-сети подорожали на 75%;
  • Кайли Дженнер — в 2019 году модель стала самым молодым миллиардером мира, самостоятельно заработавшим свое состояние;
  • Lil Nas X — в 2019 году композиция рэпера Old Town Road провела 19 недель на вершине рейтинга Billboard Hot 100, установив абсолютный рекорд;
  • участники акций протеста в Гонконге — в демонстрациях и выступлениях приняло участие около 2 млн человек;
  • астрофизики из команды телескопа Event Horizon Telescope — в 2019 году ученым удалось впервые в истории сделать «фотографию» черной дыры.
Автор: Евгений Калюков
Теги: Bloomberg, рейтинг
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