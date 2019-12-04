В список людей года от Bloomberg вошел экс-глава НТВ

В список Bloomberg 50 вошли два бизнесмена с российскими корнями — сооснователь Voleon Михаил Харитонов и бывший глава НТВ Борис Йордан, которого в рейтинге представили как «короля марихуаны»

Борис Йордан (Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg)

Агентство Bloomberg опубликовало новую версию списка самых значимых людей последнего года — тех, кто, по мнению составителей, «менял правила игры» в различных сферах жизни — финансах, моде, биотехнологиях, благотворительности и так далее.

Список Bloomberg 50 — не рейтинг в привычном понимании этого слова, так как его участников не ранжируют по тому или иному показателю.

Среди тех, кого эксперты Bloomberg признали самыми значимыми людьми 2019 года, оказались двое бизнесменов с российскими корнями. Первый из них — бывший глава телеканала НТВ и владелец компании «Ренессанс Страхование» Борис Йордан. В списке он представлен как «король марихуаны» (pot king), так как именно благодаря успеху крупнейшего в США легального производителя марихуаны компании Curaleaf Борис Йордан в 2019 году стал миллиардером.

Наряду с Йорданом в список попал (вместе со своим партнером Йоном Маккаулиффом) Михаил Харитонов, эмигрировавший из СССР в возрасте 18 лет и ставший за океаном основателем хедж-фонда Voleon. В 2007 году компания начала использовать искусственный интеллект для биржевых прогнозов, в 2013 году ее основной фонд продемонстрировал доходность в 46,3%, а в 2019-м стоимость активов фонда превысила $6 млрд.