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Regeneron $481 (+20,21%) прогноз CFRA к 08.02.20 Купить
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Астрофизики показали первые изображения черной дыры
Первые изображения черной дыры были получены с помощью Телескопа горизонта событий — объединения из восьми мощных радиотелесклопов из разных стран
Фото: National Science Foundation

Австрофизикам удалось получить первые изображения черной дыры активной галактики M87, расположенной на расстоянии около 53 млн световых лет от Земли. Изображения объекта, который нельзя увидеть в прямом смысле этого слова, были показаны во время пресс-конференции, организованной Национальным научным фондом США.

Черными дырами называют те области пространства-времени, гравитационное притяжение которых настолько велико, что они поглощают даже свет.

Получить изображение черной дыры удалось с помощью Телескопа горизонта событий (Event Horizon Telescope (EHT) ), который представляет собой объединение восьми радиотелескопов по всему миру, в том числе в США, Франции, Мексике, Чили и Испании.

На обработку данных с телескопов, полученных в апреле 2017 года, потребовалось 2 года.

Материал дополняется

Автор: Наталья Демченко
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