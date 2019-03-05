Forbes назвал нового лидера среди самых юных миллиардеров мира

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,73 -0,02 EUR Бирж. 74,47 -0,08 Brent 66,01 -0,12% USD Нал. 66,11 65,43 EUR Нал. 75,00 74,15 USD ЦБ 65,80 0 EUR ЦБ 74,51 -0,24 EUR/USD 1,1328 -0,0007 BTC/USD Бирж. 3 910,00 110,00 IMOEX 2 473,02 -0,03% RTSI 1 185,47 -0,03% DJIA 25 819,65 -0,79% Nasdaq 7 577,57 -0,23%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Biogen $401 (+22,82%) прогноз Morgan Stanley к 15.02.20 Купить
МТС ₽300 (+17,16%) прогноз Атон к 04.03.20 Купить
Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,84%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Biogen $401 (+22,82%) прогноз Morgan Stanley к 15.02.20 Купить
МТС ₽300 (+17,16%) прогноз Атон к 04.03.20 Купить
Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,84%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 65,8 (0) Quote, 13:18
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 74,51 (-0,24) Quote, 13:18
«Газпром» назначил нового главу департамента добычи Бизнес, 17:36 Готовые решения: что подарить на 8 марта РБК и Philips, 17:32 По Хибинам на машине: по шоссе, гравийке и проселкам без опасности РБК и Haval​, 17:30 Forbes назвал нового лидера среди самых юных миллиардеров мира Общество, 17:29 Reuters узнал о планах Ford по закрытию заводов в России Бизнес, 17:24 На сайте РЖД появился сервис поиска забытых в поездах вещей Общество, 17:20 Жореса Алферова похоронили под Санкт-Петербургом Общество, 17:09 Топ-10 богатейших россиян в списке миллиардеров Forbes. Фотогалерея Бизнес, 16:50  Это никому не нужно: как вывести барбершоп на окупаемость РБК и «Билайн» Бизнес, 16:49 Генпрокуратура проверит госзакупки автобазы Кремля Общество, 16:47 На Ставрополье госпитализировали школьников после распыления вещества Общество, 16:46 Ни слова о криптовалюте: Госдума приняла поправки о цифровых правах Крипто, 16:44 Богатейшие люди мира по версии Forbes Бизнес, 16:42  «Локомотив» исключил Илью Геркуса из совета директоров клуба Спорт, 16:40
Общество ,  
0 
Forbes назвал нового лидера среди самых юных миллиардеров мира

Журнал Forbes назвал 21-летнюю американскую модель Кайли Дженнер самым молодым миллиардером в истории, заработавшим состояние самостоятельно. Об этом свидетельствуют данные на сайте издания.

Состояние модели журнал оценил в $1 млрд. Свое состояние она заработала благодаря продажам косметики ее собственной линии Kylie Cosmetics. В 2018 году выручка компании выросла на 9% и составила около $360 млн.

Дженннер признала, что достигла такого успеха благодаря социальным сетям.

Прошлый рекорд принадлежал основателю Facebook Марку Цукербергу, который стал миллиардером в 23 года.​

Фотогалерея 
Топ-10 высокооплачиваемых молодых знаменитостей по версии Forbes

В ноябре 2018 года Дженнер возглавила составленный Forbes список самых высокооплачиваемых знаменитостей в возрасте до 30 лет. Тогда ее годовой доход оценили в $166,5 млн.

Дженнер — младшая сестра модели Ким Кардашьян, участница шоу «Семейство Кардашьян». Свой бренд Дженнер запустила в 2015 году. ​Первую коллекцию продали за 30 секунд.

На Instagram Дженнер подписаны 128 млн человек. Один из опубликованных там снимков, на котором изображена новорожденная дочь модели, до января 2019 оставалось самым популярным снимком в истории Instagram — у него более 18 млн. лайков.

Теги: Forbes, Рейтинг
Материалы по теме
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей до 30 лет
Бизнес
Forbes назвал самых высокооплачиваемых моделей мира
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter