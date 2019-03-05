Forbes назвал нового лидера среди самых юных миллиардеров мира

Журнал Forbes назвал 21-летнюю американскую модель Кайли Дженнер самым молодым миллиардером в истории, заработавшим состояние самостоятельно. Об этом свидетельствуют данные на сайте издания.

Состояние модели журнал оценил в $1 млрд. Свое состояние она заработала благодаря продажам косметики ее собственной линии Kylie Cosmetics. В 2018 году выручка компании выросла на 9% и составила около $360 млн.

Дженннер признала, что достигла такого успеха благодаря социальным сетям.

Прошлый рекорд принадлежал основателю Facebook Марку Цукербергу, который стал миллиардером в 23 года.​