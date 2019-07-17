Фирма экс-главы НТВ объявила о создании лидера на мировом рынке марихуаны

Curaleaf Holdings за $875 млн выкупит своего конкурента GR Companies, что позволит ей стать крупнейшей по выручке и числу клиентов в мире

Фото: Jeenah Moon / Bloomberg

Компания Curaleaf Holdings, главой совета директоров которой является владелец группы «Ренессанс Страхование» и экс-глава НТВ Борис Йордан, объявила о заключении обязывающего соглашения о покупке крупнейшего частного оператора на рынке марихуаны США, компании GR Companies, Inc. (Grassroots).

Общая сумма сделки составит примерно $875 млн, из которых только $75 млн будут выплачены в денежной форме. Оставшуюся часть нынешним владельцам Grassroots выплатят в виде акций Curaleaf, в результате они получат примерно 16% акций объединенной компании.

В Curaleaf, уже занимающейся производством и продажей марихуаны в США, заявили, что после завершения слияния с Grassroots она станет бесспорным лидером на мировом рынке марихуаны. В частности, за счет сделки Curaleaf выйдет на рынки семи новых штатов США — Северной Дакоты, Мичигана, Иллинойса, Оклахомы, Арканзаса, Пенсильвании и Вермонта — с населением около 44 млн человек. Общее число штатов, в которых сможет работать Curaleaf, вырастет до 19-ти, а их население превысит 177 млн человек.

В интервью Bloomberg Йордан отметил, что приобретение Grassroots поможет Curaleaf «заполнить пробел на карте [США]», так как в настоящее время она представлена почти исключительно на западном и восточном побережьях.

В презентации Curaleaf отмечается, что объединенная выручка Grassroots и Curaleaf в 2018 году составила $256 млн, что почти вдвое превышает размер выручки ближайшего конкурента Canopy Growth ($130 млн). Глава Curaleaf Джозеф Лусарди отмечает, что после завершения поглощения Grassroots его компания станет мировым лидером по выручке и географии операций.