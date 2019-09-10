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AT&T $40 (+7,38%) прогноз Cowen к 09.09.20 Купить
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Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером
По оценке Forbes, основу состояния Йордана — $1,2 млрд — составляет доля в американском производителе медицинской марихуаны Curaleaf. В 2018 году компания провела IPO с оценкой инвесторами почти в $4 млрд
Фото: Евгений Стецко / ТАСС

Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.

По данным журнала, основа состояния американского инвестбанкира — доля в 34% в американском производителе медицинской марихуаны Curaleaf, при этом он контролирует более 90% голосов. Компания была создана в 2010 году и спустя восемь лет провела IPO в Канаде (в США марихуана не легализована на федеральном уровне). Curaleaf привлекла $400 млн, ее оценка составила почти $4 млрд, ее текущая капитализация — более $4,7 млрд.

Кроме того, в 2019 году компания приобрела двух конкурентов на рынке — Cura Partners за $948 млн и GR Companies за $875 млн. Поглощения позволят объединенной компании стать крупнейшей на рынке марихуаны по выручке, отмечало в мае агентство Reuters.

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Вторая по размеру доля в Curaleaf (27,7% акций) — у партнера Романа Абрамовича и экс-главы «Сибнефти» Андрея Блоха. По данным источников Forbes на рынке, Блох помимо собственных денег инвестировал в Curaleaf средства Абрамовича. Так, до 2017 года в совет директоров компании входила Анна Евдокимова, которая ранее работала в принадлежащей Абрамовичу Millhouse директором по венчурным инвестициям. Представитель Millhouse комментировать «очередные слухи» не стал.

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«Вложиться в облигации и депозиты»: правила инвестиций Бориса Йордана

В интервью Bloomberg Йордан рассказывал, что планирует расширить бизнес за пределы Северной Америки. «Если мы хотим быть крупнейшей компанией в мире, мы должны начать присматриваться к Европе», — говорил он.

В России Йордан через группу «Спутник» контролирует 52,1% «Ренессанс Страхования», одного из крупнейших страховщиков страны.

Автор: Артём Губенко
Теги: Борис Йордан, марихуана, миллиардер
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