Что случилось за день. Главные новости РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

Прогноз от Всемирного банка, Германия высылает российских дипломатов, новый способ обхода санкций, начало сноса киноцентра «Соловей»; главные новости — в обзоре РБК

Фото: Андрей Любимов / РБК

Всемирный банк назвал главные риски для экономики России

Всемирный банк обновил свой прогноз по росту экономики России в 2019 году. Ожидания стали немного оптимистичнее: прирост ВВП составит 1,2% (предыдущий прогноз — 1%).

Несмотря на это, в прогнозе преобладают понижающие риски. К негативными факторам Всемирный банк относит слабеющую мировую экономику, сохраняющуюся возможность новых санкций, а также инвестирование средств ФНБ во внутренние проекты и медленную диверсификацию российского экспорта.

Кроме того, отрицательно на темпах роста могут сказаться сокращение прямых иностранных инвестиций и низкие пенсионные накопления в НПФ — источниках долгосрочного финансирования для экономики.

Российское правительство прогнозирует рост ВВП в этом году на 1,3%. Затем по планам темпы должны ускориться до 3,1–3,3% в 2021–2024 годах, в том числе за счет реализации национальных проектов. Однако во Всемирном банке считают, что вклад нацпроектов в экономику будет незначительным и составит лишь 0,1 п.п. в 2020 году с увеличением до 0,2–0,3 п.п. в 2021–2022 годах.

Германия вышлет двух российских дипломатов в связи с убийством в Берлине

Германия объявила персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства, заявив, что это шаг — ответ на пассивность Москвы в расследовании дела об убийстве гражданина Грузии.