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Что случилось за день. Главные новости РБК
Прогноз от Всемирного банка, Германия высылает российских дипломатов, новый способ обхода санкций, начало сноса киноцентра «Соловей»; главные новости — в обзоре РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Всемирный банк назвал главные риски для экономики России

Всемирный банк обновил свой прогноз по росту экономики России в 2019 году. Ожидания стали немного оптимистичнее: прирост ВВП составит 1,2% (предыдущий прогноз — 1%).

  • Несмотря на это, в прогнозе преобладают понижающие риски. К негативными факторам Всемирный банк относит слабеющую мировую экономику, сохраняющуюся возможность новых санкций, а также инвестирование средств ФНБ во внутренние проекты и медленную диверсификацию российского экспорта.
  • Кроме того, отрицательно на темпах роста могут сказаться сокращение прямых иностранных инвестиций и низкие пенсионные накопления в НПФ — источниках долгосрочного финансирования для экономики.
  • Российское правительство прогнозирует рост ВВП в этом году на 1,3%. Затем по планам темпы должны ускориться до 3,1–3,3% в 2021–2024 годах, в том числе за счет реализации национальных проектов. Однако во Всемирном банке считают, что вклад нацпроектов в экономику будет незначительным и составит лишь 0,1 п.п. в 2020 году с увеличением до 0,2–0,3 п.п. в 2021–2022 годах.

Германия вышлет двух российских дипломатов в связи с убийством в Берлине

Германия объявила персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства, заявив, что это шаг — ответ на пассивность Москвы в расследовании дела об убийстве гражданина Грузии.

  • Торнике К. (также известного как Зелимхан К.) убили в немецкой столице 23 августа. Подозреваемого задержали, им оказался 49-летний россиянин.
  • Западные СМИ писали, что он может быть связан с российскими спецслужбами, а убитый был участником Второй чеченской войны (в расследовании Bellingcat, The Insider и Der Spiegel называлось его настоящее имя — Зелимхан Хангошвили, боевик, в 2016 году получивший убежище в ФРГ).
  • По версии немецкой стороны, убийство могло быть совершено по заказу властей России или Чечни. В Германии заявили, что Москва, несмотря на запросы, так и не приняла достаточного участия в расследовании. Это стало причиной для высылки российских дипломатов.
  • В Кремле информацию о наличии в деле «российского следа» назвали «беспочвенным предположением». В МИД России в ответ на действия Берлина пообещали принять зеркальные меры.
Нефтяники нашли способ защитить российских производителей от санкций
Нефтегазовые компании вместе с «Сибуром» придумали, как защитить российских подрядчиков от санкций. Для этого необходимо создать свои национальные стандарты для сертификации нефтегазового оборудования. Они станут альтернативой маркировкам американского института нефти API.
  • Курировать создание национальных стандартов будет Институт нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ). До конца года документы о его создании планируется направить в Минюст.
  • Зависимость российских поставщиков от API угрожает отзывом сертификатов на продукцию в случае поставки их в компании и проекты, находящиеся под санкциями США и Евросоюза.
  • Среди пострадавших — компания «Волгограднефтемаш». Из-за включения в санкционный список ее владельца Бориса Ротенберга она попала под ограничения и лишилась сертификата. Участники рынка рассчитывают, что создание ИНТИ поможет защитить российских поставщиков от возможных последствий санкций.

В Москве начался снос киноцентра «Соловей»

В среду начались работы по сносу самого многозального (всего 24 кинозала) киноцентра России «Соловей» на Красной Пресне. Что происходит на месте — в фоторепортаже РБК.

  • В дальнейшем здесь планируется построить 21-этажный жилой комплекс, в котором будут расположены детский реабилитационный центр, кафе, выставочная галерея и кинозалы. Собственник «Соловья» Вадим Меркин объяснял необходимость сноса тем, что здание киноцентра не соответствует требованиям безопасности.
  • В защиту «Соловья» выступали активисты. Петиция против сноса собрала более 107 тыс. подписей. Сохранить киноцентр призывали режиссер Никита Михалков и министр культуры Владимир Мединский.
  • Последний сеанс прошел здесь 1 декабря. Зрителям показали фильм Чарли Чаплина «Великий диктатор». Именно его демонстрировали на открытии большого зала «Соловья» 1 марта 1989 года.
Автор: Сергей Витько
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