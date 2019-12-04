Нефтяники нашли способ защитить российских производителей от санкций

Нефтегазовые компании и «Сибур» выступили за создание национальных стандартов для сертификации нефтегазового оборудования, которые станут альтернативой американскому API. Это должно защитить российских подрядчиков от санкций

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

«Газпром», «Газпром нефть», «Сибур» и «Татнефть» вошли в состав учредителей Института нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ). Он будет курировать создание национальных стандартов для нефтегазовой отрасли в качестве альтернативы маркировкам американского института нефти API (American Petroleum Institute), которые признаются и российскими, и международными компаниями.

Инициатива обсуждалась на прошлой неделе на совещании в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщил РБК один из участников совещания и подтвердил источник в одной из компаний-учредителей. В обсуждении, помимо РСПП, принимали участие представители Росстандарта, «Роснефти», «Транснефти», ЛУКОЙЛа, «Сургутнефтегаза», «Северстали» и ОМЗ.

До конца 2019 года документы о создании института планируется направить в Минюст, отметил один из собеседников РБК. Представители нефтяных компаний и ряда производителей оборудования и материалов войдут в состав наблюдателей ИНТИ. Сертификация будет добровольной.

Зачем вводить новые стандарты

Американский стандарт API действует в международных проектах, а также признается в отдельных проектах на территории России с участием иностранных инвесторов. Но полностью сертификацию по российским стандартам API не заменяет. Сейчас большинство нефтегазовых компаний России имеют свои учреждения по сертификации, поэтому для участия в их тендерах поставщикам каждый раз приходится отдельно проходить сертификацию в таких корпоративных учреждениях.

После создания ИНТИ можно будет пройти сертификацию один раз, чтобы нефтяники и газовики приняли продукцию такого поставщика на тендер, поскольку они будут доверять национальному отраслевому стандарту, объяснил Андрей Лоцманов, первый зампредседателя комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия.

«Разработка отечественных стандартов позволит унифицировать требования отрасли к производителям, увеличить долю российских материалов и оборудования в крупнейших инвестпроектах», — подтверждает представитель «Сибура».

Трудности из-за отсутствия единого национального стандарта в России признают и поставщики продукции. «Сейчас трубные компании вынуждены многократно подтверждать соответствие производимой одной и той же продукции требованиям различных корпоративных систем добровольной сертификации для каждой компании сектора. Появление единой системы добровольной сертификации — это возможность поставлять продукцию с полученным сертификатом всем предприятиям отрасли», — отметил представитель Трубной металлургической компании (ТМК).

Как это позволит избежать санкций

«Газпром» анонсировал создание института для создания российских национальных стандартов на Газовом форуме в Санкт-Петербурге в октябре. «API пользуется своим широким международным признанием, лоббируя интересы своих членов и государства США, что создает сложности для российских производителей при оценке соответствия требованиям иностранных стандартов. А иностранные производители, сертифицированные API, угрожают отзывом монограмм (сертификатов. — РБК) на продукцию в случае поставки их в компании и проекты, находящиеся под санкциями США и Евросоюза», — заявил тогда зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов. По его словам, для недопущения негативных последствий западных санкций необходимо создание единой российской организации по стандартизации и сертификации в нефтегазовой отрасли.

Ломанцов из РСПП также признает, что создание национального стандарта сертификации оборудования и материалов — это «защита российских поставщиков от возможных последствий санкций».

Маркелов имел в виду отзыв сертификата API у компании «Волгограднефтемаш» (производит центробежные насосы, трубопроводную арматуру и другую продукцию), пояснил РБК источник в одной из крупных нефтегазовых компаний. Из-за включения в санкционный список ее владельца, Бориса Ротенберга, «Волгограднефтемаш» также в 2015 году попал под ограничения. Представитель «Волгограднефтемаша» не ответил на запрос РБК. Как пояснил РБК подрядчик крупных нефтяных компаний, API просто не имеет право обслуживать свои сертификаты, если их получила компания, оказавшаяся под санкциями, поэтому вынужден отзывать их.

РБК направил запрос в пресс-службу API.