Российским аэропортам выбрали имена Высоцкого, княгини Ольги и Рериха

Шереметьево и Домодедово получат имена Пушкина и Ломоносова. Название для аэропорта Петербурга и еще четырех городов выбрать пока не удалось

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Подведены итоги конкурса «Великие имена России», на котором предлагалось проголосовать за новые названия для российских аэропортов. Об этом сообщается на сайте конкурса.

В ходе голосования удалось выбрать названия для 37 воздушных гаваней, насчет названий аэропортов в пяти городах: Архангельске, Нижневартовске, Санкт-Петербурге, Москвы (Внуково) и Пензы — пройдет второй тур. В голосовании за выбор названий для этих аэропортов победили имена, которые были уже выбраны в других городах, рассказал в эфире «Россия 24» секретарь Общественной палаты Валерией Фадеев.

Столичные международные аэропорты Шереметьево и Домодедово будут названы в честь поэта Александра Пушкина и ученого Михаила Ломоносова.​

В пресс-службе Шереметьево РБК сообщили, что имя Пушкина дополнит название аэропорта. В Шереметьево пообещали отобразить новое наименование на специальных почетных досках, которые будут размещены на зданиях терминалов, и открыть литературную гостиную в Музее истории Шереметьево. «Уже в рамках предстоящего традиционного дня пассажира 20 декабря в Шереметьево путешественники и гости аэропорта смогут приобщиться к искусству и насладиться стихотворениями поэта в исполнении актеров лучших театров столицы России», — сказали в пресс-службе.

Аэропорт Анадыри получит имя чукотского писателя Юрия Рытхэу, Анапы — летчика-испытателя Владимира Коккинаки, ​Астрахани — художника Бориса Кустодиева, Белгорода — инженера Владимира Шухова, Благовещенска — генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Муравьева-Амурского, Владивостока — путешественника и писателя Владимира Арсеньева.

Аэропорт Волгограда назовут в честь летчика и героя СССР Алексея Маресьева, аэропорт Воронежа в честь императора Петра I. Аэропорт Горно-Алтайска получит имя художника Николая Рериха, Екатеринбурга — промышленника Акинфия Демидова, Калининграда — императрицы Елизаветы Петровны, Калуги — теоретика космонавтики Константина Циолковского, Казани — поэта Габдуллы Тукая.

Аэропорт Краснодара получит имя императрицы Екатерины II, Красноярска — певца Дмитрия Хворостовского, Магадана — поэта и исполнителя песен Владимира Высоцкого, Минеральных Вод — Михаила Лермонтова. Мурманска — императора Николая II, Набережных Челнов — министра нефтепромышленности СССР Николая Лемаева, Нижнего Новгорода — летчика Валерия Чкалова, Нового Уренгоя — геолога Ивана Губкина, Новосибирска — летчика Александра Покрышкина, Норильска — геолога Николая Урванцева, Омска — военного инженера Дмитрия Карбышева.

Аэропорт Петропаловска-Камчатского назовут именем мореплавателя Витуса Беринга, Пскова — княгини Ольги, Самары — ученого Сергея Королева, Симферополя — художника Ивана Айвазовского, Сочи — космонавта Виталия Севастьянова, Ставрополя — военоначальника Александра Суворова, Сургута — геолога Фармана Салманова, Сыктывкара — летчика Петра Истомина, Томска — авиаконструктора Николая Камова, Тюмени — отркрывателя периодической таблицы Дмитрия Менделеева, Уфы — поэта Мустая Карима, Хабаровска — адмирала Геннадия Невельского, Чебоксар — космонавта Андрияна Николаева, Челябинска — физика Игоря Курчатова, Южно-Сахалинска — Антона Чехова, Якутска — писателя Платона Ойунского,