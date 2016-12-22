Путин разрешил называть аэропорты именами выдающихся военных и ученых

Президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет присваивать имена выдающихся деятелей аэропортам, железнодорожным станциям и морским и речным портам. Документ опубликован на портале правовой информации.

Теперь указанным географическим объектам можно давать имена выдающихся государственных, военных и общественных деятелей, а также представителей науки, искусства, культуры, спорта и других людей, имеющих особые заслуги.

Предложения о присвоении имен должна будет вносить в правительство Общественная палата после проведенного общественного обсуждения. После правительства имена будет утверждать президент.

При этом присвоение объекту имени выдающегося человека «не является составной частью установленного географического объекта», а также не влечет за собой изменения его наименования. Президент также поручил правительству за месяц утвердить порядок использования присвоенных объектам имен.

Ранее собственник частного аэродрома в Омской области Александр Анисимов рассказал «Российской газете», что аэропорт назовут именем лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова. По словам собственника, аэропорт переименуют 30 ноября. Именем Летова планировали назвать международный аэропорт Омска, однако оно не вошло в шорт-лист кандидатов в рамках всероссийского конкурса. По словам секретаря Общественной палаты Валерия Фадеева, имя рок-музыканта не было лидером при голосовании.

11 ноября завершился третий этап конкурса «Великие имена России». По результатам конкурса 47 аэропортов страны назовут в честь выдающихся деятелей. Последний тур завершится 30 ноября.