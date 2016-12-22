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Аэропорт Омска не будет назван именем Егора Летова
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Аэропорт Омска не будет назван именем Егора Летова
Общество, 14:15
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Аэропорт Омска не будет назван именем Егора Летова
Имя рок-музыканта в конкурсе на название омского аэропорта не было в лидерах, заявил секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев. Впечатление о его победе возникло из-за активности поклонников в интернете, уточнил он
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Имя лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова не вошло в шорт-лист кандидатов, из числа которых должен быть выбран человек, чье имя будет присвоено аэропорту Омска. Согласно данным Общественной палаты, по результатам голосования в первую тройку включены генерал Дмитрий Карбышев, уроженец Омска, замученный в концлагере Маутхаузен в 1945 году, советский авиаконструктор Андрей Туполев и актер, народный артист СССР Михаил Ульянов (родился в селе на территории нынешней Омской области).

Информация о том, что рок-музыкант лидировал в голосовании на выбор названия Омского аэропорта, — это «заблуждение», заявил РБК секретарь общественной палаты Валерий Фадеев.

«Был развернута очень активная кампания поклонниками Егора Летова, и в какой-то момент показалось, что он выйдет в лидеры. Но решение принималось с помощью телефонного опроса, а это 800 респондентов. И понятно, что среди жителей Омска далеко не все поклонники Летова. Он набрал 10%, и это очень много, учитывая, что с ним конкурировали другие величайшие имена, скажем актер Михаил Ульянов. Ульянов — гораздо более широко известная фигура, почти все знают его. Если цинично, то имя Ульянова более раскручено, чем имя Летова», — сказал Фадеев.

Третий этап конкурса «Великие имена России», в финале которого имена финалистов будут присвоены 47 аэропортам России, завершился 11 ноября. На третьем этапе был сформирован шорт-лист конкурса, в который вошли по три имени для каждого аэропорта. Шорт-лист был опубликован на сайте конкурса 12 ноября, финальное голосование должно пройти с 12 по 30 ноября.

Министр культуры России Владимир Мединский во время посещения омского театра «Галерка» прокомментировал идею присвоения имени  рок-музыканта аэропорту. Как сообщает «Новый Омск», Мединский начал свой ответ со слов «называть аэропорты при жизни считаю дурным тоном». После чего министр заявил, что знает о смерти Летова, но, по его словам, «предлагаются еще несколько деятелей поп-культуры, лидеров рок-групп и так далее». «Это должно быть решением жителей. Идея опирается на консенсусное решение, это раз. Два — оно должно быть не раскалывающим, а объединяющим, поэтому прежде, чем принять решение, нужно взять паузу и подумать. Это в части Летова», — сказал он.

Летов родился в Омске в 1964 году, его называли одной из главных фигур «сибирского андерграунда». Он умер также в Омске в 2008 году в возрасте 43 лет, официальная причина смерти — остановка сердца.

Авторы: Егор Губернаторов, Владислав Гордеев.
Теги: Аэропорты , название , голосование
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