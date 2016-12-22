В Калининграде облили краской памятник Иммануилу Канту

В Калининграде облили краской памятник философу Иммануилу Канту у здания Балтийского федерального университета, сказал РБК пресс-секретарь губернатора области Дмитрий Лысков.

«Памятник находится на балансе города, после действий вандалов будет проведена реставрация памятника», — добавил он. Пресс-секретарь пояснил, что не стал бы связывать эти действия с голосованием за название регионального аэропорта.

«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу БФУ уточняет, что вокруг памятника были разбросаны листовки с призывом срывать таблички, носящие «имя врага».

Также облили краской могилу ученого на территории Кафедрального собора Калининграда. Фотография опубликована на странице собора в Facebook.

Имя Иммануила Канта участвует в конкурсе «Великие имена России», его предлагается присвоить калининградскому аэропорту Храброво. В настоящее время имя философа находится на втором месте после императрицы Елизаветы Петровны.