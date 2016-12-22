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Именем Егора Летова назовут частный аэродром под Омском
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Именем Егора Летова назовут частный аэродром под Омском
Общество, 14:17
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Именем Егора Летова назовут частный аэродром под Омском

Именем лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова назовут частный аэропорт малой авиации в селе Поповка в Омской области. Об этом «Российской газете» рассказал собственник аэродрома Александр Анисимов.

По словам Анисимова, такое решение было принято, чтобы «поддержать всех омичей, голосовавших за выдающегося земляка». «В настоящее время мы собираем документы, чтобы получить разрешение на переименование аэродрома от властей. Ведь посадочной площадке по правилам присваивается имя находящегося вблизи населенного пункта», — добавил он.

Аэропорт будет переименован 30 ноября — в день окончания голосования в акции «Великие имена России», заявил Анисимов. Он также сообщил, что на аэродроме установят барельеф в честь Летова.

Именем музыканта предлагали назвать международный аэропорт Омска, однако оно не вошло в шорт-лист в рамках всероссийского конкурса. По словам главы Общественной палаты России Валерия Фадеева, в тройку лидеров вошли генерал Дмитрий Карбышев, уроженец Омска, замученный в концлагере Маутхаузен в 1945 году, советский авиаконструктор Андрей Туполев и актер, народный артист СССР Михаил Ульянов (родился в селе на территории нынешней Омской области).

Глава Минкульта Владимир Мединский, комментируя идею присвоения имени Егора Летова аэропорту, заявил, что увековечивать имена живых людей не принято. Затем он сказал, что знает о смерти Летова, но, «предлагаются еще несколько деятелей поп-культуры, лидеров рок-групп и так далее». Позже он назвал поклонников «Гражданской обороны» исключительно активной «узкой маргинальной аудиторией».

Теги: Аэропорт , конкурс , название
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