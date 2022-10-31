Экологи оценили последствия обрушения коллектора в Волгограде

Детоксикация местности после аварии на коллекторном стоке в Волгограде потребует серьезных работ и существенных затрат, считают экологи. Патогены могут существовать в частичках биомассы над поверхностью и заразить прохожих

Фото: МЧС России

Авария со сливным коллектором в Волгограде может привести к распространению опасных газов и бактерий, сообщил РБК эксперт Российского экологического движения и Общероссийского народного фронта Илья Рыбальченко.

«Мы должны понимать, что коллекторные стоки — очень едкая жидкость, в том числе там существуют опасные газы. Именно поэтому разъедающая способность коллекторных масс крайне высокая. Как могло случиться, что функционировал коллектор из ненадлежащего материала, — вопрос не только к административно-техническим проверяющим, но и к органам прокуратуры. Что касается состава канализационной массы, там обязательно есть азот, сероводород, углекислый газ, метан, аммиак. Там есть биологические организмы. Сероводород — основной патогенный фактор канализационных стоков, он может являться причиной внезапной смерти», — пояснил Рыбальченко.

По его словам, в слабой концентрации сероводород имеет запах тухлых яиц, однако в больших концентрациях может блокировать обоняние и человек будет не в состоянии его обнаружить. В таких концентрациях сероводород может вызвать угнетение дыхания и тканевую гипоксию, а также потерю сознания, судороги и смерть.

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Кроме того, указал Рыбальченко, стоки содержат отходы человеческой жизнедеятельности, то есть все бактерии — туберкулеза, гепатита, ротавирусов. «Если оно выливается на землю, детоксикация потребует очень существенных затрат. Ну и самое опасное: нужно понимать, что биологические патогены и организмы могут существовать в частичках биомассы над поверхностью, то есть, иначе говоря, вовсе необязательно зараженную поверхность трогать, достаточно пройти мимо по грунту, который у неподготовленного человека не вызовет никаких сомнений, но он сможет заразиться», — пояснил Рыбальченко, подчеркнув, что необходимы серьезные работы по детоксикации местности.

Глава общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин отметил, что если прекратить водоснабжение для минимизации вреда уже удалось, то водоотведение (канализование) практически невозможно.

«Для уменьшения вреда окружающей среде необходимо локализовать прорыв коллектора: поставить заглушку или произвести тампонаду. Необходимо обеспечить жителей привозной водой и передвижными туалетными кабинами. И, соответственно, производить экстренные ремонтно-восстановительные работы», — указал Нагибин. По его словам, в подавляющем большинстве случаев инженерные сети в городах на Волге построили во времена СССР и их в лучшем случае просто ремонтировали, по мере нарастания износа риск повторения ЧП будет расти.

27 октября в Волгограде произошла коммунальная авария. В Ворошиловском районе города дождями размыло земляную насыпь и обрушился свод железобетонного короба сливного коллектора. Одна из двух труб городских канализационных сетей была повреждена. Кроме того, выяснилось, что вместо бетонного коллектора стоки шли по металлической трубе, которая для этого не предназначена. Со временем она прогнила и разрушилась.

В компании «Концессии водоснабжения» заявили, что обрушение произошло на склоне поймы реки Царицы (правый приток Волги). Коллектор и бетонный канал были проложены 50 лет назад.

В Волгограде ввели режим ЧС, а в двух районах города отключили холодную воду. Из-за аварии без холодной воды остались 189 многоквартирных домов, где проживают 186 185 человек, а также шесть лечебных учреждений.

Вечером 30 октября в одну из труб установили пневматическую заглушку, старый трубопровод демонтировали, новый уложен на 65%, сообщили о «Концессиях водоснабжения». Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что областной центр столкнулся с одной из самых масштабных за последнее десятилетие техногенных аварий.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что после аварии открыто административное расследование, кроме того, решается вопрос об уголовном деле по факту ненадлежащего выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Она добавила, что загрязненная территория обследована специалистами, взяты пробы воды и почвы.