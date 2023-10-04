Власти поддержали декретные выплаты после выхода родителей на работу

За изменение норм закона в пользу женщин, желающих выходить на работу раньше, в середине июня выступил Владимир Путин. Соответствующий законопроект Минтруда поддержали в правительстве

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Родители и опекуны, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет, продолжат получать декретные выплаты, даже если выйдут на работу на полный день. Такой законопроект Минтруда поддержали в правительстве, выяснили «Известия». Если поправки примут, новые правила вступят в силу с 1 января.

Сейчас на пособие могут рассчитывать только те, кто работает неполный день или из дома. С момента рождения ребенка при этом должно пройти полгода.

Законопроект также предполагает, что в период декретного отпуска также можно будет трудоустраиваться к другим работодателям. При этом гарантии, связанные с сохранением рабочего места, с которого женщина ушла в декрет, останутся неизменными.

«Законодательство уже позволяет застрахованному лицу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком, работать на условиях неполного рабочего времени, в том числе дистанционно или на дому», — напомнил «Известиям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. При этом продолжительность неполного рабочего времени законодательно не урегулирована, поэтому на практике часто возникает вопрос применения данных норм.

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая отметила, что были судебные решения, когда мать выходила работать на 0,9 ставки и с нее снимались декретные выплаты, выписывались штрафы на работодателя, так как это считалось обманом государства.

В июне 2023 года президент Владимир Путин, выступая на ПМЭФе, высказался за изменение норм закона в пользу женщин, желающих выходить на работу раньше, чем через полгода после родов, и на полную ставку. В августе инициатива была оформлена в качестве официального поручения главы государства.

«Решения президента, озвученного на ПМЭФе и теперь реализованного в виде законопроекта, ждали многие женщины, которые находятся в декрете», — добавила Буцкая.

О том, что комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила проект закона Минтруда о сохранении за женщиной права на декретное пособие при выходе на работу, также сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник. По данным газеты, предложенный Минтрудом проект предлагает внести изменение сразу в несколько законодательных актов — ст. 256 Трудового кодекса (ТК) России, а также в законы «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

Согласно данным Соцфонда России, сейчас пособие по уходу за ребенком до полутора лет составляет 40% среднего заработка за два года, предшествовавших уходу в декрет. При этом выплата не может быть меньше 8591 руб. в месяц и больше 33 282 руб. Неработающие граждане могут получить пособие в фиксированном размере, за исключением уволенных в связи с ликвидацией организаций, прекращением индивидуальной деятельности в период отпуска по уходу за ребенком.

В 2022 году находились в отпуске по уходу за ребенком и получали ежемесячное пособие почти 1,7 млн человек. Неполный день из них работали 145,5 тыс. Средний размер пособия в 2022 году составил 13,5 тыс. руб., следует из данных Минтруда. Как отмечают «Известия», в приложенных к законопроекту документах также указывается, что в 2024 году этот показатель составит 17,8 тыс. руб., в 2025-м — 20,4 тыс., а в 2026-м — 22,4 тыс. руб.

Выступая на ПМЭФе в июне, Путин также предложил не прекращать выплаты после роста дохода семьи. Он пояснил, что господдержка должна служить «подспорьем, дополнительным доходом к зарплате, а не ее заменой». Если социальные выплаты прекращаются при увеличении дохода, значит у человека не будет стимулов искать новую, более высокооплачиваемую работу, продолжил Путин и подчеркнул: «Работать должно быть выгодно».

Из статистики Росстата, опубликованной в январе, следовало, что треть россиян (42,7 млн) зависимы от государственных выплат — для них пособия от государства являются источником доходов. Кроме этого, значительная часть россиян являются иждивенцами, выяснила статслужба. На обеспечении у других лиц, по подсчетам ведомства, находится каждый четвертый россиянин (25%, или 32,5 млн человек). Основную часть из них насчитывают граждане в возрасте до 19 лет (около 78% численности). О том, что получают зарплату, в ходе переписи населения 2021 года сообщили 58,4 млн человек (39,6% от всего населения).