Путин предложил выплачивать пособие на детей, независимо от роста доходов

Владимир Путин (Фото: Вячеслав Викторов / Росконгресс)

Президент Владимир Путин предложил выплачивать пособия на ребенка до полутора лет и единое детское пособие в течение всего периода их действия. При этом выплаты не должны зависеть от того, увеличился доход семьи или нет. С таким предложением Путин выступил на ПМЭФ.

Он отметил, что государственная поддержка должна служить «подспорьем, дополнительным доходом к зарплате, а не ее заменой». Путин обратил внимание на то, что многие пособия привязаны к доходу человека, семьи.

«Если такой доход даже незначительно увеличивается, то социальные выплаты прекращаются. А значит, стимулов искать новую работу, более высокооплачиваемую, у человека нет», — указал глава государства. Это нужно изменить, считает он. «Работать должно быть выгодно», — подчеркнул президент.

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