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В России увеличат пособия по беременности, родам и уходу за ребенком

Сейчас максимальная сумма пособия по уходу за ребенком равна 37,9 тыс. руб. К 2025 году вырастет максимальный размер пособия по беременности и родам — с 435,9 тыс. до 660,9 тыс. руб.
Фото: Thomas Peter / Reuters
Фото: Thomas Peter / Reuters

Максимальный размер пособия по уходу за ребенком вырастет до 57,4 тыс. руб. к 2025 году, следует из материалов Министерства труда, с которыми ознакомился ТАСС.

Кроме того, максимальный размер пособия по беременности и родам к 2025 году вырастет до 660,9 тыс. руб., пишет агентство со ссылкой на эти же материалы.

Сейчас ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет составляет 40% заработка (для работающих), его выплачивает Фонд социального страхования. Минимальный размер с 1 февраля 2022 года равен 7667 руб., а максимальный — 37,9 тыс. (данные Минтруда). Неработающие граждане также могут получать пособие, тогда его будет платить Пенсионный фонд.

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Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

Пособие по беременности и родам выплачивается всем женщинам за 140 дней декретного отпуска (70 дней до и 70 дней после родов, в зависимости от условий он может быть больше), его размер рассчитывается в зависимости от заработка за последние два года, стажа и размера декретного отпуска. Сейчас максимальный размер пособия составляет 435,9 тыс. руб.

В последний раз социальные выплаты в России индексировали 1 февраля. Они увеличились на 8,4%.

Ранее, 11 апреля, президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры по дополнительному увеличению или индексации пенсий, зарплат сотрудникам государственных и муниципальных учреждений и социальных выплат. Через несколько дней помощник президента Максим Орешкин заявил, что выплаты проиндексируют в кратчайшие сроки.

В конце месяца Путин сказал, что решение по индексации пенсий, пособий скоро примут. Тогда же он попросил депутатов «самым тщательным образом отработать» поправки и правовые процедуры.

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В начале мая правительство представило президенту план действий по увеличению социальных выплат.

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