В России увеличат пособия по беременности, родам и уходу за ребенком

Сейчас максимальная сумма пособия по уходу за ребенком равна 37,9 тыс. руб. К 2025 году вырастет максимальный размер пособия по беременности и родам — с 435,9 тыс. до 660,9 тыс. руб.

Фото: Thomas Peter / Reuters

Максимальный размер пособия по уходу за ребенком вырастет до 57,4 тыс. руб. к 2025 году, следует из материалов Министерства труда, с которыми ознакомился ТАСС.

Кроме того, максимальный размер пособия по беременности и родам к 2025 году вырастет до 660,9 тыс. руб., пишет агентство со ссылкой на эти же материалы.

Сейчас ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет составляет 40% заработка (для работающих), его выплачивает Фонд социального страхования. Минимальный размер с 1 февраля 2022 года равен 7667 руб., а максимальный — 37,9 тыс. (данные Минтруда). Неработающие граждане также могут получать пособие, тогда его будет платить Пенсионный фонд.

Пособие по беременности и родам выплачивается всем женщинам за 140 дней декретного отпуска (70 дней до и 70 дней после родов, в зависимости от условий он может быть больше), его размер рассчитывается в зависимости от заработка за последние два года, стажа и размера декретного отпуска. Сейчас максимальный размер пособия составляет 435,9 тыс. руб.

В последний раз социальные выплаты в России индексировали 1 февраля. Они увеличились на 8,4%.

Ранее, 11 апреля, президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры по дополнительному увеличению или индексации пенсий, зарплат сотрудникам государственных и муниципальных учреждений и социальных выплат. Через несколько дней помощник президента Максим Орешкин заявил, что выплаты проиндексируют в кратчайшие сроки.



В конце месяца Путин сказал, что решение по индексации пенсий, пособий скоро примут. Тогда же он попросил депутатов «самым тщательным образом отработать» поправки и правовые процедуры.

Читайте на РБК Pro Pro Сотрудник переехал за границу: 4 варианта, как оформить работу Сотрудник переехал за границу: 4 варианта, как оформить работу Инструкции Pro Какие активы выиграют и проиграют от укрепления рубля Какие активы выиграют и проиграют от укрепления рубля Статьи Pro Как сильно стагфляция может ударить по экономике в 2022 году Как сильно стагфляция может ударить по экономике в 2022 году Статьи Pro Поставки газа в ЕС падают. Что будет с акциями «Газпрома» Поставки газа в ЕС падают. Что будет с акциями «Газпрома» Прогнозы Pro Опцион: какие ошибки могут возникнуть при его оформлении Опцион: какие ошибки могут возникнуть при его оформлении Статьи Pro Как не ошибиться, создавая собственную торговую марку Как не ошибиться, создавая собственную торговую марку Статьи Pro Сотрудники воруют на работе: какие 10 мер помогут этого избежать Сотрудники воруют на работе: какие 10 мер помогут этого избежать Инструкции Pro Alibaba торгуется по рекордно низкой цене. Стоит ли покупать Alibaba торгуется по рекордно низкой цене. Стоит ли покупать Статьи

В начале мая правительство представило президенту план действий по увеличению социальных выплат.