Пригожин объяснил решение возглавить совет медиагруппы «Патриот»

Бизнесмен заявил, что согласился на предложение занять пост главы попечительского совета группы «Патриот», потому что для него это большая честь

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Объединившиеся в медиагруппу издания — Федеральное информационное агентство» (ФАН), «Экономика сегодня», «Политика сегодня» и «Народные новости» — сами попросили совладельца группы компаний «Конкорд» Евгения Пригожина возглавить попечительский совет «Патриота». Об этом заявили РБК в пресс-службе ГК «Конкорд».

«Безусловно, для меня это большая честь, поэтому я согласился», — процитировала пресс-служба слова Пригожина.

В то же время представитель пресс-службы отметил, что созданием СМИ, входящих в состав медиагруппы «Патриот», Пригожин не занимался.

Об объединении нескольких СМИ, которые связывали с бизнесменом Евгением Пригожиным и «фабрикой медиа», в медиагруппу «Патриот» стало известно в пятницу, 4 октября.