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Пригожин объяснил решение возглавить совет медиагруппы «Патриот»
Бизнесмен заявил, что согласился на предложение занять пост главы попечительского совета группы «Патриот», потому что для него это большая честь
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Объединившиеся в медиагруппу издания — Федеральное информационное агентство» (ФАН), «Экономика сегодня», «Политика сегодня» и «Народные новости» — сами попросили совладельца группы компаний «Конкорд» Евгения Пригожина возглавить попечительский совет «Патриота». Об этом заявили РБК в пресс-службе ГК «Конкорд».

«Безусловно, для меня это большая честь, поэтому я согласился», — процитировала пресс-служба слова Пригожина.

В то же время представитель пресс-службы отметил, что созданием СМИ, входящих в состав медиагруппы «Патриот», Пригожин не занимался.

Бизнес
Евгений Пригожин возглавил совет медиагруппы «фабрики медиа»

Об объединении нескольких СМИ, которые связывали с бизнесменом Евгением Пригожиным и «фабрикой медиа», в медиагруппу «Патриот» стало известно в пятницу, 4 октября.

На сайте «Патриота» указано, что группа создана для распространения информации о событиях в России, результатом ее работы должно стать появление «благоприятного информационного пространства».

30 сентября власти США ввели санкции против связанных, по мнению Минфина США, с Пригожиным компаний. Concord Management Вашингтон обвиняет во вмешательстве в американские президентские выборы.

«США позаботятся, чтобы [Евгений] Пригожин и подобные ему не могли спрятаться или чувствовать себя комфортно, пока ведут дестабилизирующую деятельность, которая угрожает интересам США, а также их союзников и партнеров», — объяснил решение о введении новых санкций госсекретарь США Майк Помпео.

Авторы: Владимир Дергачев, Евгений Калюков
Теги: Евгений Пригожин
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Бизнес
В группе компаний Пригожина отреагировали на введенные США санкции
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