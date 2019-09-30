Помпео пообещал не дать Пригожину укрыться от давления США

30 сентября США ввели санкции в отношении связанных, по данным американского Минфина, с Евгением Пригожиным компаний. Госсекретарь США Майк Помпео пообещал, что власти США будут усиливать давление

Майкл Помпео (Фото: Jacquelyn Martin / AP)

Власти США будут продолжать работу над тем, что лица, которых Вашингтон подозревает в попытках дестабилизировать ситуацию в США и союзных странах, не могли укрыться от давления. Об этом заявил глава Госдепартамента США Майк Помпео, cообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

«США позаботятся, чтобы [Евгений] Пригожин и подобные ему не могли спрятаться или чувствовать себя комфортно, пока ведут дестабилизирующую деятельность, которая угрожает интересам США, а также их союзников и партнеров», — заявил Помпео.

По словам Помпео, США не потерпят иностранного вмешательства в свои выборы и продолжат оказывать давление на тех, кто хочет подорвать демократические процессы. Вашингтон без колебаний увеличит давление на Москву за неприемлемую дестабилизирующую активность, заключил глава Госдепа.



Ранее сегодня Минфин США объявил о введении санкций в отношении компаний Autolex Transport, Beratex Group Ltd и Linburg Industries, которые ведомство считает связанными с Пригожиным. Под санкциями оказались также три самолета и яхта St.Vitamin, эти транспортные средства, как считают в Минфине, принадлежат Пригожину через подставные фирмы.

«Никаким образом не могу комментировать решение Минфина США, это их частное дело», — сообщили РБК в пресс-службе группы компаний «Конкорд» Евгения Пригожина.