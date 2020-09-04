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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки умерли 11 человек с коронавирусом

Общее количество жерт эпидемии COVID-19 в Москве выросло до 4878.

За минувшие сутки в Москве умерли 11 человек, у которых был обнаружен коронавирус. Об этом сообщает столичный оперативный штаб в Telegram. У умерших была подтверждена пневмония, говорится в сообщении.

Общее число умерших с COVID-19 в Москве увеличилось до 4878.

Накануне от коронавируса в Москве скончались 10 человек.

Москва лидирует среди российских регионов по числу скончавшихся из-за COVID-19. В столице зафиксировали чуть меньше трети от всех летальных исходов. Следом за ней идут Санкт-Петербург (2503 умерших), Московская область (1209), Дагестан (506).

Число умерших с COVID-19 в России приблизилось к 38 тыс.
Экономика
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова 4 сентября сообщила, что за минувшие сутки в столице от коронавирусной инфекции вылечились еще 1196 человек. Таким образом общее количество выздоровевших от коронавирусной инфекции в Москве превысило 219 тыс. человек.

Сегодня первая партия вакцины против коронавируса поступила в три столичные поликлиники. Москвичи, которые захотят испытать на себе вакцину, будут обследоваться на предмет противопоказаний, кроме того, в течение полугода они будут под постоянным меднаблюдением.

Автор: Анастасия Батманова
Теги: коронавирус, Москва
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