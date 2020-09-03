В Москве за сутки умерли 10 человек с COVID-19

У всех умерших была подтверждена пневмония. Число летальных исходов в столице достигло 4867

Фото: Сергей Чириков / EPA / ТАСС

За последние сутки в Москве скончались 10 пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с вирусом.



«В Москве скончались 10 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении/

За весь период пандемии в столице из-за коронавируса умерли 4867 пациента. Москва является лидером среди российских регионов по числу скончавшихся из-за вируса. Здесь зафиксировали чуть меньше трети от всех летальных исходов. По официальным данным, всего в стране умерли 17 538 человек с подтвержденным диагнозом.

1 сентября в России число заразившихся превысило 1 млн. По данным на утро 3 сентября, в стране от COVID-19 скончались 1 009 995 человек. Из них в Москве — 264,3 тыс. Вслед за столицей по этому показателю идут Подмосковье (68,7 тыс.), Санкт-Петербург (37,2 тыс.), Нижегородская (28,1 тыс.) и Свердловская (25,6 тыс.) области.

Высокие показатели по числу смертей наблюдаются также в Санкт-Петербурге (2483), Московской области (1204), Дагестане (505), Красноярском крае (492), Нижегородской области (485), Свердловской (466), Новосибирской (367), Ростовской (363) и Тульской (327) областях.