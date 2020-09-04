Пандемия коронавируса , 04 сен, 17:22
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Первая партия вакцины от COVID-19 поступила в три поликлиники в Москве
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила о том, что первая партия вакцины против коронавируса поступила в три столичные поликлиники. Об этом сообщается в Telegram-канале московского оперативного штаба.
«Сегодня в московские медицинские организации поступила первая партия вакцины от коронавируса для пострегистрационных исследований. Первопроходцами стали городские поликлиники № 2, 220 и 62», — сообщила она.
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