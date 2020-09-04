В Москве за сутки выздоровели 1196 человек с COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За минувшие сутки в столице от коронавирусной инфекции вылечились еще 1196 человек. Об этом сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает Telegram-канал столичного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

По словам Раковой, общее количество выздоровевших от коронавирусной инфекции в Москве превысило 219 тыс. человек.

Накануне оперативный штаб сообщил, что за прошедшие сутки в Москве умерли еще 10 человек с COVID-19. Общее число летальных исходов в столице выросло до 4867.

Москва лидирует среди российских регионов по числу скончавшихся из-за COVID-19. В столице зафиксировали чуть меньше трети от всех летальных исходов. Следом за ней идут Санкт-Петербург (2483 умерших), Московская область (1204), Дагестан (505). Менее 500 смертей зафиксировано в Красноярском крае (492), Нижегородской (485), Свердловской (466), Новосибирской (367), Ростовской (363) и Тульской (327) областях.