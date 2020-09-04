Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 сентября
USD ЦБ: 75,47 (+1,61) Инвестиции, 03 сен, 12:52
Курс евро на 4 сентября
EUR ЦБ: 89,14 (+1,4) Инвестиции, 03 сен, 12:52
NYT сообщила об угрозе выхода США из НАТО в случае переизбрания Трампа Политика, 13:46 У Берлускони диагностировали двустороннюю пневмонию на ранней стадии Общество, 13:39 «Аэрофлот» назвал дату возобновления рейсов на Мальдивы Общество, 13:33 «Я продал все». Биткоин стремительно упал вслед за фондовым рынком Крипто, 13:33 Путин примет участие в праздновании Дня города Москвы Политика, 13:23 Премия «Бизнес-Успех»: как предприниматели адптировались к пандемии Партнерский материал, 13:03 Отравление Навального. Что важно знать Политика, 13:02 В Москве началось прощание с актером Борисом Клюевым Общество, 13:02 В Ленинградской области пограничники обнаружили тайник с 16 кг тротила Общество, 12:54 Стали известны соперники «Спартака» на групповом этапе Кубка России Спорт, 12:44 В Центре Гамалеи назвали возможную дату начала вакцинации от COVID-19 Общество, 12:43 Cобянин рассказал Путину о «в меру» жестком карантине в Москве Общество, 12:39 Volkswagen рассекретил интерьер нового кроссовера Авто, 12:36 Собянин сделал прививку от коронавируса Общество, 12:33
Пандемия коронавируса ,  
0 

У Берлускони диагностировали двустороннюю пневмонию на ранней стадии

Врачи убедили экс-премьера остаться в миланской клинике. Сам политик сравнил свое состояние с гриппом и сообщил об истощении. Ранее 4 сентября его госпитализировали в Милане
Сильвио Берлускони
Сильвио Берлускони (Фото: Flavio Lo Scalzo / Reuters)

У бывшего премьер-министра Италии и лидера партии Forza Italia Сильвио Берлускони, чей тест на коронавирус дал положительный результат, диагностировали ранние признаки двусторонней пневмонии, передает агентство Ansa.

Ранее итальянские СМИ сообщили, что 83-летнего политика госпитализировали в Милан после появления некоторых симптомов COVID-19.

По данным газеты Corriere della Sera, Берлускони привезли в миланскую клинику Сан-Рафаэль около полуночи. Компьютерная томография выявила следы ранней стадии пневмонии у экс-премьера.

Заболевшего COVID-19 Берлускони госпитализировали
Общество
Сильвио Берлускони

После того как Берлускони вернулся с обследования, доктора убедили его остаться в больнице. Газета отмечает, что состояние политика не обязательно требует госпитализации, но он решил исключить любую опасность дальнейшего развития заболевания, поэтому остался в Сан-Рафаэль, где для него подготовили изолированную палату.

Днем 4 сентября Берлускони по телефону разговаривал со своими друзьями и соратниками по партии. Он рассказал им, что чувствует усталость и истощение, сравнив свое состояние с гриппом.

О заражении Берлускони коронавирусом итальянские газеты сообщили 2 сентября. Его тест на COVID-19 дал положительный результат после возвращения политика с острова Сардиния.

Читайте на РБК Pro
Сарафанное видео: как Zoom стал главным средством связи в эпоху пандемии Когда кредит выльется в уголовное дело: памятка для руководителя компании Как малому бизнесу выйти в онлайн: чек-лист для владельцев Как пандемия помогла заработать на слежке за осужденными — Bloomberg

Кремль допустил оказание помощи заразившемуся коронавирусом Берлускони
Политика
Сильвио Берлускони

Лечащий врач бывшего главы итальянского кабмина заявлял, что заболевание у его пациента протекает без симптомов. Берлускони изолировался на своей вилле в Ломбардии.

В Кремле сообщили, что готовы предоставить медицинскую помощь политику, если в этом возникнет необходимость. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин может отдать соответствующие указания.

Автор: Михаил Котляр
Теги: Сильвио Берлускони, Италия, коронавирус
Материалы по теме
Заболевшего COVID-19 Берлускони госпитализировали
Общество
Кремль допустил оказание помощи заразившемуся коронавирусом Берлускони
Политика
Сильвио Берлускони заразился COVID-19
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter