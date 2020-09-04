У Берлускони диагностировали двустороннюю пневмонию на ранней стадии

Врачи убедили экс-премьера остаться в миланской клинике. Сам политик сравнил свое состояние с гриппом и сообщил об истощении. Ранее 4 сентября его госпитализировали в Милане

Сильвио Берлускони (Фото: Flavio Lo Scalzo / Reuters)

У бывшего премьер-министра Италии и лидера партии Forza Italia Сильвио Берлускони, чей тест на коронавирус дал положительный результат, диагностировали ранние признаки двусторонней пневмонии, передает агентство Ansa.

Ранее итальянские СМИ сообщили, что 83-летнего политика госпитализировали в Милан после появления некоторых симптомов COVID-19.

По данным газеты Corriere della Sera, Берлускони привезли в миланскую клинику Сан-Рафаэль около полуночи. Компьютерная томография выявила следы ранней стадии пневмонии у экс-премьера.

После того как Берлускони вернулся с обследования, доктора убедили его остаться в больнице. Газета отмечает, что состояние политика не обязательно требует госпитализации, но он решил исключить любую опасность дальнейшего развития заболевания, поэтому остался в Сан-Рафаэль, где для него подготовили изолированную палату.