Заболевшего COVID-19 Берлускони госпитализировали

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 сентября
USD ЦБ: 75,47 (+1,61) Инвестиции, 03 сен, 12:52
Курс евро на 4 сентября
EUR ЦБ: 89,14 (+1,4) Инвестиции, 03 сен, 12:52
В России за сутки выявили больше 5 тыс. новых заболевших COVID-19 Общество, 10:39 Глава WADA пригрозил отстранением спортсменов из США от Олимпиады Спорт, 10:38 За сутки от коронавируса в России умер 121 человек Общество, 10:37 Как сойти за своего на улицах Рио РБК Стиль и glo, 10:35 МИД Японии отказался комментировать слова Медведева о Курилах Политика, 10:23 Ученый из США предупредил о сокращении населения России к концу века Общество, 10:18 В Москве за сутки выздоровели 1196 человек с COVID-19 Общество, 10:14 The Economist на РБК Pro: почему Кремниевая долина вновь полюбила IPO Pro, 10:11 Додо пицца, Револют и Gett: как они организовали командировки РБК и Smartway, 10:06 Российского защитника «Филадельфии» признали второй звездой матча НХЛ Спорт, 10:01 Курс биткоина опустился до месячного минимума Крипто, 09:55 Заболевшего COVID-19 Берлускони госпитализировали Общество, 09:45 Как запомнить дни рождения всех друзей и родных РБК и Билайн, 09:37 Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Анапе Общество, 09:34
Пандемия коронавируса ,  
0 

Заболевшего COVID-19 Берлускони госпитализировали

Экс-премьера Италии перевезли в миланскую больницу из-за появившихся симптомов болезни. До этого лечащий врач Берлускони сообщал, что COVID-19 у политика протекает бессимптомно, он изолировался на своей вилле в Ломбардии
Сильвио Берлускони
Сильвио Берлускони (Фото: Olivier Matthys / AP)

Заразившийся коронавирусной инфекцией бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был госпитализирован в Милан, передает итальянское агентство Ansa.

У экс-премьера и лидера партии Forza Italia появились некоторые симптомы COVID-19, после чего из соображений безопасности его перевезли в миланскую клинику Сан-Рафаэль.

При этом клиническая картина заболевания Берлускони не вызывает опасений у врачей.

Сильвио Берлускони заразился COVID-19
Политика
Сильвио Берлускони

О заражении Берлускони коронавирусом стало известно 2 сентября. После возвращения с острова Сардиния 83-летний политик сдал тесты, которые дали положительный результат.

Лечащий врач бывшего главы итальянского правительства сообщил, что болезнь протекает без симптомов. Берлускони изолировался на своей вилле в городе Аркоре в Ломбардии и продолжает работать удаленно.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова оказать помощь в лечении Берлускони. По словам Пескова, Владимир Путин «даст необходимые указания», если это потребуется.

Читайте на РБК Pro
Сарафанное видео: как Zoom стал главным средством связи в эпоху пандемии Когда кредит выльется в уголовное дело: памятка для руководителя компании Как малому бизнесу выйти в онлайн: чек-лист для владельцев Как пандемия помогла заработать на слежке за осужденными — Bloomberg

Кремль допустил оказание помощи заразившемуся коронавирусом Берлускони
Политика
Сильвио Берлускони

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 4 сентября в Италии было выявлено почти 273 тыс. заболевших COVID-19. 35,5 тыс. человек умерли, более 204 тыс. выздоровели.

В августе коронавирусной инфекцией заболел премьер-министр Косово Авдулах Хоти. Политик ушел на двухнедельный карантин, кроме небольшого кашля, у него не было никаких симптомов заболевания.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Автор: Михаил Котляр
Теги: Сильвио Берлускони, коронавирус, Италия
Материалы по теме
Кремль допустил оказание помощи заразившемуся коронавирусом Берлускони
Политика
Сильвио Берлускони заразился COVID-19
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter