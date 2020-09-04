Заболевшего COVID-19 Берлускони госпитализировали

Экс-премьера Италии перевезли в миланскую больницу из-за появившихся симптомов болезни. До этого лечащий врач Берлускони сообщал, что COVID-19 у политика протекает бессимптомно, он изолировался на своей вилле в Ломбардии

Сильвио Берлускони (Фото: Olivier Matthys / AP)

Заразившийся коронавирусной инфекцией бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был госпитализирован в Милан, передает итальянское агентство Ansa.

У экс-премьера и лидера партии Forza Italia появились некоторые симптомы COVID-19, после чего из соображений безопасности его перевезли в миланскую клинику Сан-Рафаэль.

При этом клиническая картина заболевания Берлускони не вызывает опасений у врачей.

О заражении Берлускони коронавирусом стало известно 2 сентября. После возвращения с острова Сардиния 83-летний политик сдал тесты, которые дали положительный результат.