Заболевшего COVID-19 Берлускони госпитализировали
Заразившийся коронавирусной инфекцией бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был госпитализирован в Милан, передает итальянское агентство Ansa.
У экс-премьера и лидера партии Forza Italia появились некоторые симптомы COVID-19, после чего из соображений безопасности его перевезли в миланскую клинику Сан-Рафаэль.
При этом клиническая картина заболевания Берлускони не вызывает опасений у врачей.
О заражении Берлускони коронавирусом стало известно 2 сентября. После возвращения с острова Сардиния 83-летний политик сдал тесты, которые дали положительный результат.