Сильвио Берлускони заразился COVID-19
Бывший премьер Италии, лидер партии Forza Italia Сильвио Берлускони заразился коронавирусом, сообщает газета La Repubblica.
По данным издания, 83-летний Берлускони сдал анализы на COVID-19 после возвращения с итальянского острова Сардиния, результаты оказались положительными.
По словам лечащего врача бывшего премьера, заболевание протекает бессимптомно. Лидер партии Forza Italia изолировался на своей вилле в городе Аркоре в провинции Монца-э-Брианца области Ломбардия, откуда продолжает работать, сообщает издание Il Messaggero со ссылкой на пресс-службу Forza Italia.
Пресс-секретарь президента Рссии Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что если Берлускони потребуется помощь, то Владимир Путин «даст необходимые указания», передает «РИА Новости».