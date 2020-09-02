Сильвио Берлускони заразился COVID-19

COVID-19 протекает у бывшего итальянского премьера бессимптомно. Лидер партии Forza Italia изолировался на своей вилле в городе Аркоре и продолжает работать.

Сильвио Берлускони (Фото: Darko Vojinovic / AP)

Бывший премьер Италии, лидер партии Forza Italia Сильвио Берлускони заразился коронавирусом, сообщает газета La Repubblica.

По данным издания, 83-летний Берлускони сдал анализы на COVID-19 после возвращения с итальянского острова Сардиния, результаты оказались положительными.

По словам лечащего врача бывшего премьера, заболевание протекает бессимптомно. Лидер партии Forza Italia изолировался на своей вилле в городе Аркоре в провинции Монца-э-Брианца области Ломбардия, откуда продолжает работать, сообщает издание Il Messaggero со ссылкой на пресс-службу Forza Italia.

Пресс-секретарь президента Рссии Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что если Берлускони потребуется помощь, то Владимир Путин «даст необходимые указания», передает «РИА Новости».