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Сильвио Берлускони заразился COVID-19

COVID-19 протекает у бывшего итальянского премьера бессимптомно. Лидер партии Forza Italia изолировался на своей вилле в городе Аркоре и продолжает работать.
Сильвио Берлускони
Сильвио Берлускони (Фото: Darko Vojinovic / AP)

Бывший премьер Италии, лидер партии Forza Italia Сильвио Берлускони заразился коронавирусом, сообщает газета La Repubblica.

По данным издания, 83-летний Берлускони сдал анализы на COVID-19 после возвращения с итальянского острова Сардиния, результаты оказались положительными.

По словам лечащего врача бывшего премьера, заболевание протекает бессимптомно. Лидер партии Forza Italia изолировался на своей вилле в городе Аркоре в провинции Монца-э-Брианца области Ломбардия, откуда продолжает работать, сообщает издание Il Messaggero со ссылкой на пресс-службу Forza Italia.

Пресс-секретарь президента Рссии Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что если Берлускони потребуется помощь, то Владимир Путин «даст необходимые указания», передает «РИА Новости».

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В апреле 2019 года Берлускони был госпитализирован из-за почечных колик. В 2016 году политик перенес операцию по замене сердечного клапана.

Сильвио Берлускони занимал пост премьер-министра Италии с перерывами около восьми лет. В 2011 году он покинул пост, после того как парламент проголосовал за бюджет, удовлетворяющий требованиям Евросоюза.

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С Берлускони был связан ряд скандалов. Так, в 2013 году его приговорили к семи годам тюрьмы за связь с несовершеннолетней проституткой Каримой аль-Маруг по прозвищу Руби. В 2014-м защита экс-премьера добилась отмены приговора. Также Берлускони обвиняли в подкупе свидетелей.

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Источник: JHU
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Кроме того, бывший итальянский премьер платил работавшим на вечеринках с участием проституток на его вилле под Миланом женщинам, а также гостям за молчание о том, что там происходило. По версии следствия, на эти цели он потратил €10 млн.

Автор: Елена Чернышова
Теги: Сильвио Берлускони, коронавирус
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