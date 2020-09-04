Разработчики российской вакцины опубликовали статью об испытаниях
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд Российской Федерации и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им Н.Ф. Гамалеи в пятницу, 4 сентября, опубликовали в медицинском журнале Lancet статью о результатах первой и второй фаз клинических исследований вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом говорится в релизе разработчиков препарата (есть у РБК).
Статья является первой в цикле научных публикаций об отечественной вакцине. В ней приведены результаты первой и второй фаз испытаний на людях, а также упоминаются не публиковавшиеся ранее данные о доклинических исследованиях на животных — приматах, мышах и хомяках. В частности, в материале представлены:
- методология проводимых испытаний;
- условия содержания добровольцев и их предварительная подготовка;
- сроки введения компонентов вакцины;
- побочные эффекты и дневники наблюдения за добровольцами;
- промежуточные и итоговые результаты испытаний.
В октябре-ноябре будут опубликованы результаты испытаний на 40 тыс. добровольцах, начатых уже после регистрации вакцины.