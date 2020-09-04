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Пандемия коронавируса ,  
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Разработчики российской вакцины опубликовали статью об испытаниях

В ней описаны результаты первых исследований на людях. Позже будут опубликованы статьи о пострегистрационных испытаниях третьей фазы. В центре Гамалеи рассчитывают начать вакцинацию населения уже с середины сентября
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд Российской Федерации и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им Н.Ф. Гамалеи в пятницу, 4 сентября, опубликовали в медицинском журнале Lancet статью о результатах первой и второй фаз клинических исследований вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом говорится в релизе разработчиков препарата (есть у РБК).

Статья является первой в цикле научных публикаций об отечественной вакцине. В ней приведены результаты первой и второй фаз испытаний на людях, а также упоминаются не публиковавшиеся ранее данные о доклинических исследованиях на животных — приматах, мышах и хомяках. В частности, в материале представлены:

  • методология проводимых испытаний;
  • условия содержания добровольцев и их предварительная подготовка;
  • сроки введения компонентов вакцины;
  • побочные эффекты и дневники наблюдения за добровольцами;
  • промежуточные и итоговые результаты испытаний.

В октябре-ноябре будут опубликованы результаты испытаний на 40 тыс. добровольцах, начатых уже после регистрации вакцины.

В Центре Гамалеи назвали возможную дату начала вакцинации от COVID-19
Общество
Фото: sputnikvaccine.com

Как говорится в сообщении РФПИ, приводимые в статье научные данные доказывают «высокую безопасность и эффективность российской вакцины», а характеристики препарата выгодно отличают его от других вакцин.

В частности, разработчики утверждают, что по итогам первой и второй фаз испытаний ни по одному из критериев не было обнаружено серьезных нежелательных явлений, в то время как у других вакцин уровень таких явлений колеблется от 1 до 25%.

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По словам генерального директора РФПИ Кирилла Дмитриева, публикация в Lancet демонстрирует признание российских ученых со стороны мирового научного сообщества, а также готовность России к диалогу.

Минздрав назвал приоритетные группы по вакцинации от COVID-19
Общество
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Разработанная центром Гамалеи и РФПИ вакцина «Спутник V» была зарегистрирована Минздравом 11 августа. В сентябре в ведомстве сообщили, что пострегистрационная фаза клинических исследований препарата завершится в 2022 году.

Замдиректора института Гамалеи по научной работе Денис Логунов заявил, что первые партии препарата могут поступить в гражданский оборот уже 10–13 сентября. После этого начнется вакцинация населения.

В начале августа Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ), куда входят крупнейшие фармкомпании, призвала Минздрав не спешить с регистрацией вакцины и отложить ее до окончания третьей фазы испытаний.

Советник американского президента Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй раскритиковала российский препарат, заявив, что он прошел слишком мало испытаний. О недостатке информации по российской вакцине также говорил старший советник гендиректора Всемирной организации здравоохранения Брюс Эйлворд.

Автор: Михаил Котляр
При участии: Егор Губернаторов
Теги: коронавирус, вакцина, Россия
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