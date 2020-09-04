Разработчики российской вакцины опубликовали статью об испытаниях

В ней описаны результаты первых исследований на людях. Позже будут опубликованы статьи о пострегистрационных испытаниях третьей фазы. В центре Гамалеи рассчитывают начать вакцинацию населения уже с середины сентября

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд Российской Федерации и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им Н.Ф. Гамалеи в пятницу, 4 сентября, опубликовали в медицинском журнале Lancet статью о результатах первой и второй фаз клинических исследований вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом говорится в релизе разработчиков препарата (есть у РБК).

Статья является первой в цикле научных публикаций об отечественной вакцине. В ней приведены результаты первой и второй фаз испытаний на людях, а также упоминаются не публиковавшиеся ранее данные о доклинических исследованиях на животных — приматах, мышах и хомяках. В частности, в материале представлены:

методология проводимых испытаний;

условия содержания добровольцев и их предварительная подготовка;

сроки введения компонентов вакцины;

побочные эффекты и дневники наблюдения за добровольцами;

промежуточные и итоговые результаты испытаний.

В октябре-ноябре будут опубликованы результаты испытаний на 40 тыс. добровольцах, начатых уже после регистрации вакцины.