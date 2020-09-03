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Третий этап исследований вакцины от COVID хотят завершить к концу 2022-го

Фото: Дмитрий Куракин / пресс-служба Минздрава России / ТАСС
Фото: Дмитрий Куракин / пресс-служба Минздрава России / ТАСС

Пострегистрационный этап клинических исследований вакцины «Спутник» против коронавирусной инфекции планируется завершить до конца 2022 года. Соответствующая информация размещена на сайте государственного реестра лекарственных препаратов Минздрава, сообщает ТАСС.

Таким образом, исследование продлится более 27 месяцев.

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Фото: пресс-служба АФК «Система»

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Ранее директор НИЦ имени Гамалеи, где была разработана вакцина, Александр Гинцбург заявил, что третий этап испытаний начнется в Москве через несколько дней. По словам ученого, московские клиники, участвующие в испытаниях, получат препарат 3–4 сентября. Сначала в исследованиях задействуют около десяти медицинских учреждений, затем их число планируется увеличить до 20. Еще несколько дней уйдет на отбор добровольцев из числа записавшихся — у них возьмут анализы и проведут другие необходимые исследования.

По данным Минздрава, в пострегистрационном этапе исследования примут участие около 40 тыс. человек. Около 10 тыс. добровольцев получат не препарат, а плацебо — вещество без явных лечебных свойств, заявил накануне Гинцбург. Он пояснил, что это делается для сравнения эпидемиологической эффективности испытываемого лекарства. Всего участие в апробации займет полгода со дня вакцинации.

Вакцину «Спутник V» зарегистрировали 11 августа. До регистрации препарат прошел два этапа испытаний.

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Теги: коронавирус, российская вакцина
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