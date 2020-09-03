Третий этап исследований вакцины от COVID хотят завершить к концу 2022-го

Фото: Дмитрий Куракин / пресс-служба Минздрава России / ТАСС

Пострегистрационный этап клинических исследований вакцины «Спутник» против коронавирусной инфекции планируется завершить до конца 2022 года. Соответствующая информация размещена на сайте государственного реестра лекарственных препаратов Минздрава, сообщает ТАСС.

Таким образом, исследование продлится более 27 месяцев.

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Ранее директор НИЦ имени Гамалеи, где была разработана вакцина, Александр Гинцбург заявил, что третий этап испытаний начнется в Москве через несколько дней. По словам ученого, московские клиники, участвующие в испытаниях, получат препарат 3–4 сентября. Сначала в исследованиях задействуют около десяти медицинских учреждений, затем их число планируется увеличить до 20. Еще несколько дней уйдет на отбор добровольцев из числа записавшихся — у них возьмут анализы и проведут другие необходимые исследования.