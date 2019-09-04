Социологи выяснили готовность россиян к взаимодействию с роботами

По данным исследования ВШЭ, опрошенные граждане России охотно передадут роботам часть домашних дел, но не готовы доверить им ответственность за свою жизнь или жизнь близких

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Большинство россиян чувствовали бы себя комфортно, если бы часть домашних дел за них выполнял робот-помощник, следует из данных опроса Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Такой вариант ответа выбрали 66% участников исследования.

Опрос был проведен в конце 2018 года среди 7584 респондентов в возрасте 18–65 лет. Участникам опроса предложили оценить степень приемлемости десяти возможных сценариев.

62% респондентов были бы не против, чтобы покупки из магазина им доставлял робот-дрон. Еще 53% сочли комфортной ситуацию, в которой разбираться в юридических вопросах помогает робот-консультант.

Приемлемой помощь робота-ассистента в работе назвали 44%. Еще меньше участников опроса оказались готовы к беседам с роботом на интересную тему (38%) и принятию роботами решений о выдаче кредита (35%).