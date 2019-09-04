Социологи выяснили готовность россиян к взаимодействию с роботами

Большинство россиян чувствовали бы себя комфортно, если бы часть домашних дел за них выполнял робот-помощник, следует из данных опроса Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Такой вариант ответа выбрали 66% участников исследования.
Опрос был проведен в конце 2018 года среди 7584 респондентов в возрасте 18–65 лет. Участникам опроса предложили оценить степень приемлемости десяти возможных сценариев.
62% респондентов были бы не против, чтобы покупки из магазина им доставлял робот-дрон. Еще 53% сочли комфортной ситуацию, в которой разбираться в юридических вопросах помогает робот-консультант.
Приемлемой помощь робота-ассистента в работе назвали 44%. Еще меньше участников опроса оказались готовы к беседам с роботом на интересную тему (38%) и принятию роботами решений о выдаче кредита (35%).