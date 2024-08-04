В Бурятии паводок повредил три моста

На фоне паводков глава Бурятии призвал автомобилистов ехать по альтернативному маршруту Чита — Закульта — Новокижингинск — Кижинга — Хоринск — Улан-Удэ. В регионе прорвало дамбу, идет эвакуация населения

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Два участка федеральной трассы Р-258 «Байкал» в Бурятии оказались в зоне затопления, сообщил глава республики Алексей Цыденов после проведения комиссии по чрезвычайной ситуации (ЧС).

«Есть проблемы пока с 3-мя мостами», — сказал он.

Цыденов подчеркнул, что для обеспечения бесперебойного движения легкового и грузового транспорта, который следует по маршруту Улан-Удэ — Чита, есть альтернативная объездная дорога, по которой возможно движение: Чита — Закульта — Новокижингинск — Кижинга — Хоринск — Улан-Удэ. Альтернативный маршрут проходит в том числе по региональным трассам 81Р-002 Улан-Удэ — Романовка — Чита и 81К-010 Улан-Удэ — Заиграево — Кижинга — Хоринск.

МЧС Бурятии уточняет, что сейчас перекрыт участок Р-258 с 540 км по 590 км. Для участников дорожного движения организовали остановочные пункты и питание.

Накануне вечером в Бурятии ввели режим ЧС из-за паводков. Цыденов заявил о продолжении подъема воды и нарастании паводковой ситуации. В регионе идет эвакуация населения, для них уже подготовлены пункты временного размещения. К утру 4 августа в Заиграевском и Мухоршибирском районах Бурятии было эвакуировано более 100 человек.

По словам главы региона, на трех мостах через реки Тугнуй, Сухара и Хонхолойка были подмыты мосты и подъезды к мостам. На 589 км федеральной трассы полностью размыт участок дороги. «В результате движение остановлено. Ориентировочно на сутки, но есть вероятность, что больше времени займет восстановительная работа», — говорил Цыденов.

В Бурятии была прорвана Хонхолойская дамба. Цыденов подчеркивал, что там «запас сегодня площадей прилегающих ландшафтных достаточный» — до ближайшего населенного пункта около 6 км, поэтому власти не прогнозируют волнового воздействия воды.