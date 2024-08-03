В Бурятии ввели режим ЧС

В Бурятии прорвана дамба, идет эвакуация населения. Глава региона вдвое увеличил выплаты за гибель члена семьи

Фото: Правительство Бурятии

В Бурятии из-за паводков введен режим ЧС республиканского уровня из-за сложной ситуации в нескольких муниципалитетах, заявил глава региона Алексей Цыденов. Его слова опубликованы в телеграм-канале правительства республики.

«Сегодня, сейчас, продолжается подъем воды, продолжается нарастание паводковой ситуации, сейчас идет эвакуация населения, уже подготовлены пункты временного размещения», — рассказал Цыденов.

Несколько мостов смыты, в том числе понтонные. Прорвана Хонхолойская дамба. Со слов Цыденова, там «запас сегодня площадей прилегающих ландшафтных достаточный» — до ближайшего населенного пункта около 6 км, поэтому власти не прогнозируют волнового воздействия воды.

«В Мухоршибири в Хонхолое техника вся сейчас в готовности, ожидают воду. Спасатели на страже, люди на страже, волонтеры, специалисты — все на месте», — написал глава Бурятии.

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Как уточняет телекомпания «Аригус», под угрозой затопления из-за прорванной дамбы в пepвyю oчepeдь ceлa Xoнxoлoй, Бoм и фeдepaльнaя тpacca. Если вода пойдет дальше, то может достичь нaceлeнныe пyнкты пo тeчeнию peки Tyгнyйкa.

Цыденов увеличил размер единовременных выплат членам семей тех, кто погиб при ЧС, — с 500 тыс. до 1 млн руб. Выплаты за тяжкий вред здоровью выросли с 400 тыс. до 600 тыс. руб., за легкий вред — с 200 тыс. до 300 тыс. руб. За утрату имущества первой необходимости обещаны выплаты 75 тыс. руб. (ранее — 50 тыс.).