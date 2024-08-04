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Наводнения в России ,  
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Более 200 человек эвакуировали из-за затоплений в Бурятии и Забайкалье

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Наводнения в России

Из зон затопления в Заиграевском и Мухоршибирском районах Бурятии эвакуированы более 100 человек, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«Из частных домовладений улуса Бом, села Хонхолой и улус Дархитуй вывезены более 100 жителей, которые размещены во временных пунктах пребывания», — говорится в сообщении. Ведомство пообещало проверить условия проживания эвакуированных граждан.

Эвакуация в связи с затоплениями также проходит в соседнем с Бурятией Забайкальском крае. По данным МЧС, в регионе тоже эвакуировали более 100 жителей: 82 человека из города Петровск-Забайкальский, 20 человек из села Баляга.

3 августа из-за обильных осадков в Петровске-Забайкальском были подтоплены 21 жилой дом и 48 приусадебных участков, в поселке Орловский подтоплен 21 дом, в Баляге — 15 приусадебных участков, уточнили в ведомстве.

Более 200 человек эвакуировали из-за затоплений в Бурятии и Забайкалье
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В тот же день в Тункинском районе Бурятии на границе с Монголией обрушился мост через реку Большой Зангисан. Также была прорвана Хонхолойская дамба и затоплены несколько сел в Тарбагатайском районе. В связи с этим в регионе ввели режим ЧС.

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Бурятия Забайкальский край затопления эвакуация
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