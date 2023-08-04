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ВОЗ оценила как очень высокий риск распространения холеры в мире

ВОЗ: с начала года о вспышках холеры сообщили 25 стран против 16 за тот же период 2022-го
Число сообщивших о вспышках холеры стран увеличилось с прошлого года в полтора раза. Всемирная организация здравоохранения считает, что риск распространения болезни в мире есть, в том числе из-за нехватки вакцин и других ресурсов
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

С начала 2023 года случаи заболевания холерой выявлены в 25 странах, риск распространения болезни в мире, в том числе из-за нехватки вакцин и других ресурсов, оценивается как очень высокий, говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). За тот же период прошлого года о случаях холеры сообщали 16 стран.

Самая тревожная ситуация в Африке: с начала года о вспышках холеры сообщили 14 государств, наиболее пострадавшие: Малави (с февраля прошлого года по июль 2023-го — 58 941 случай и 1766 смертей), Мозамбик (с сентября 2022 года — 33 344 случая и 141 смерть) и Демократическая Республика Конго (с января этого года — 28 043 случая и 196 смертей). Ситуация с заболеваемостью в таких странах, как Бурунди, Малави, Мозамбик и Южно-Африканская Республика стабилизировалась в последние недели, но в Демократической Республике Конго регистрируется более 900 случаев еженедельно, причем в некоторых провинциях, например Северное Киву и Танганьика, обнаруживается тенденция к росту, указывает ВОЗ.

Последняя вспышка зарегистрирована 15 мая в Индии, где почти за две недели холерой заболели 132 человека.

Распространению инфекции способствуют сезон дождей в Западной Африке, который длится с мая по октябрь, а также наступление Эль-Ниньо впервые за семь лет — феномена, в результате которого экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычного не более чем на три градуса. По прогнозам Всемирной метеорологической организации, вероятность, что Эль-Ниньо продлится и в течение второго полугодия, составляет 90%. Потепление, связанное с этим процессом, может способствовать размножению вибриона холеры в воде, что увеличивает вероятность новых вспышек инфекции, предупредили в ВОЗ.

В июне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что случаев заболевания холерой в стране почти нет уже несколько лет, но риск «есть всегда». «Большое количество стран в мире, к сожалению, поражено холерой, и сегодня риски есть во всех странах мира, потому что самолетом инфекцию может завезти любой турист», — признала она.

В июле в Тамбовской области в больницу с подозрением на холеру попали двое граждан Индии, проживавших в гостинице для трудовых мигрантов.

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Холера — бактериальная инфекция, острые варианты которой характеризуются сильной водянистой диареей, сопровождающейся быстрым и потенциально смертельным обезвоживанием организма. Заболевание вызывается употреблением пищи или воды, зараженной вибрионом Vibrio cholerae, у него короткий инкубационный период — от 12 часов до пяти дней. Холера легко поддается лечению внутривенным введением растворов для регидратации, но остается глобальной угрозой из-за высокой заболеваемости и смертности среди уязвимых групп населения, которым недоступна квалифицированная медпомощь, отмечают в ВОЗ.

За последние два века зарегистрировано семь пандемий холеры. Считается, что седьмая пандемия продолжается до сих пор, она началась в 1961 году. В конце 1990-х годов  заболеваемость холерой в мире значительно снизилась, но она все еще широко распространена в Африке и Азии.

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Теги
Елена Чернышова
холера ВОЗ пандемия
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