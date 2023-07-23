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В Ленобласти трех человек проверят на холеру

В Ленобласти троих человек проверят на холеру после контакта с зараженными
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Ленинградской области врачи проверяют пробы на холеру у трех человек, контактировавших с заболевшими в Тамбовской области. Об этом сообщила администрация Ленобласти в телеграм-канале.

Клинические проявления заболевания у жителей Ленобласти отсутствуют. До получения результатов исследований они будут находиться на домашнем карантине.

20 июля власти Тамбовской области сообщили о выявлении у гражданина Индии, прибывшего из Дели, холероподобного возбудителя. В гостинице для трудовых мигрантов в городе Рассказово (около 30 км к востоку от Тамбова), где жил заболевший, начали проводить «противоэпидемические мероприятия»: выяснять круг контактов индийца, проводить медосмотры и дезинфекцию.

За сутки были обследованы около 400 контактных лиц. По итогам проверки из гостиницы с подозрением на холеру госпитализировали еще одного индийца. У него есть клинические проявления инфекции, состояние пациента удовлетворительное, сообщал Роспотребнадзор.

Для профилактики и недопущения распространения заболевания сотрудники Роспотребнадзора запретили плавание в реке Цна. Власти усилили дезинфекцию сточных вод очистных сооружений, а также усилили контроль за безопасностью системы водоснабжения. Всего отобрано 23 пробы воды, «отклонений от гигиенических нормативов не выявлено».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в июне говорила, что риск возникновения случаев заболевания холерой в России «есть всегда». «Большое количество стран в мире, к сожалению, поражено холерой, и сегодня риски есть во всех странах мира, потому что самолетом инфекцию может завести любой турист», — сказала она.

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Холера — это инфекционное заболевание, возбудителем которого является холерный вибрион. Самые комфортные для него условия обитания — в озерах и реках, поэтому часто инфицирование происходит через зараженную воду. Среди симптомов — диарея, рвота, боль в животе, слабость, лихорадка, у больных может развиться обезвоживание. Возможны летальные исходы. Заболевание лечат антибиотиками.

За последние два века зарегистрировано семь разных пандемий холеры. В конце 1990-х заболеваемость в мире значительно снизилась, однако холера все еще широко распространена в Африке и Азии.

Теги
Ленинградская область Тамбовская область холера
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