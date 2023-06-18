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Попова заявила, что в России несколько лет почти нет случаев холеры

Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что в России несколько лет почти нет случаев холеры

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что случаев заболевания холерой в России почти нет несколько лет, но риск «есть всегда». Об этом она сказала в интервью «РИА Новости».

«Большое количество стран в мире, к сожалению, поражено холерой и сегодня риски есть во всех странах мира, потому что самолетом инфекцию может завести любой турист», — указала Попова.

По ее словам, Роспотребнадзор делает все возможное, чтобы не допустить проникновения в страну инфекции.

Накануне стало известно, что власти Одесской области запретили жителям ловить рыбу и купаться в Черном море и открытых пресных водоемах из-за обнаружения в воде возбудителей ряда болезней, в том числе сальмoнеллы, ротавируса, вибриона холеры.

В феврале Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что риск распространения холеры в мире очень высок. Ситуация с заболеваемостью ухудшилась с середины декабря, к началу февраля о вспышках болезни сообщили не менее 18 стран, указали в организации.

В марте главный санитарный врач России говорила, что риск распространения холеры в стране минимален.

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Холера — это острая диарейная инфекция, острые варианты болезни характеризуются сильной водянистой диареей и потенциально смертельным обезвоживанием. Заболевание вызывается употреблением пищи или воды, зараженной бактерией Vibrio cholerae с коротким инкубационным периодом от 12 часов до пяти дней. Холера легко поддается лечению раствором для регидратации, однако она остается глобальной угрозой из-за высокой заболеваемости и смертности среди уязвимых групп населения, которым недоступна достаточная медпомощь, отмечают в ВОЗ.

За последние два века зарегистрировано семь разных пандемий холеры. Считается, что седьмая пандемия продолжается до сих пор, она началась в 1961 году. В конце 1990-х заболеваемость холерой в мире значительно снизилась, однако она все еще широко распространена в Африке и Азии.

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