Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что в России несколько лет почти нет случаев холеры

Попова заявила, что в России несколько лет почти нет случаев холеры

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что случаев заболевания холерой в России почти нет несколько лет, но риск «есть всегда». Об этом она сказала в интервью «РИА Новости».

«Большое количество стран в мире, к сожалению, поражено холерой и сегодня риски есть во всех странах мира, потому что самолетом инфекцию может завести любой турист», — указала Попова.

По ее словам, Роспотребнадзор делает все возможное, чтобы не допустить проникновения в страну инфекции.

Накануне стало известно, что власти Одесской области запретили жителям ловить рыбу и купаться в Черном море и открытых пресных водоемах из-за обнаружения в воде возбудителей ряда болезней, в том числе сальмoнеллы, ротавируса, вибриона холеры.

В феврале Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что риск распространения холеры в мире очень высок. Ситуация с заболеваемостью ухудшилась с середины декабря, к началу февраля о вспышках болезни сообщили не менее 18 стран, указали в организации.

В марте главный санитарный врач России говорила, что риск распространения холеры в стране минимален.