Еще одного индийца в России госпитализировали с подозрением на холеру

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 22 июля
EUR ЦБ: 100,66 (-1,18) Инвестиции, 18:57 Курс доллара на 22 июля
USD ЦБ: 90,38 (-0,47) Инвестиции, 18:57
Минюст признал иноагентами Козырева, экс-депутата Борового и «7х7» Политика, 21:12
Старовойт сообщил о 25 прилетах по поселку Теткино Политика, 21:12
Сбежавшая из Берлинского зоопарка львица оказалась кабаном Общество, 21:06
МИД объяснил, почему Россия не идет на переговоры с США по ракетам Политика, 21:04
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:01
Чем заменить кино и сериалы ушедших западных компаний РБК и Триколор, 20:56
«Динамо» проиграло «Краснодару» в стартовом матче нового сезона РПЛ Спорт, 20:55
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Блинкен заявил о продолжающейся работе по обмену заключенными с Россией Политика, 20:45
«Огурцы в пруду»: как искусство транслирует смыслы РБК Стиль и СберПервый, 20:33
Еще одного индийца в России госпитализировали с подозрением на холеру Общество, 20:29
Коммерческие помещения в жилых комплексах: где найти и как купить РБК и ПИК, 20:11
Китай призвал Москву и Киев к диалогу из-за эскалации конфликта Политика, 20:06
В посольстве не получали обращений от россиян с недвижимостью в Финляндии Политика, 19:59
Футболист сборной России дебютировал за французский клуб в матче с ПСЖ Спорт, 19:59
Общество ,  
0 

Еще одного индийца в России госпитализировали с подозрением на холеру

Число госпитализированных с подозрением на холеру в Тамбовской области выросло до двух
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Число госпитализированных с подозрением на холеру граждан Индии, проживавших в гостинице для трудовых мигрантов в Тамбовской области, выросло до двух, у одного из них есть клинические проявления инфекции. Об этом сообщает Роспотребнадзор по региону.

«Состояние пациентов удовлетворительное», — добавили в ведомстве.

О госпитализации первого гражданина Индии сообщалось накануне. Он прибыл из Дели и оставался в гостинице в Рассказово (около 30 км к востоку от Тамбова). Там проводятся «противоэпидемические мероприятия».

Всего за сутки обследованы 400 человек, которые контактировали с госпитализированными. Проявлений инфекционного заболевания у них не выявлено.

Для профилактики и недопущения распространения заболевания сотрудники Роспотребнадзора запретили плавание в реке Цна. Власти усилили дезинфекцию сточных вод очистных сооружений, а также усилили контроль за безопасностью системы водоснабжения. Всего отобрано 23 пробы воды, «отклонений от гигиенических нормативов не выявлено».

Холера — это инфекционное заболевание, возбудителем которого является холерный вибрион. Самые комфортные для него условия обитания — в озерах и реках, поэтому часто инфицирование происходит через зараженную воду. Среди симптомов — диарея, рвота, боль в животе, слабость, лихорадка, у больных может развиться обезвоживание. Заболевание лечат антибиотиками. Возможен летальный исход.

Читайте на РБК Pro
Ставка на $1 трлн: как Nvidia стала главным поставщиком «мозгов» для ИИ
Азия обгоняет Запад. Как изменятся фондовые рынки к 2075 году
Испания или Португалия: куда легче перебраться «цифровому кочевнику»
Топ-10 глобальных компаний с перспективами роста. Выбор Bloomberg
Теги
Тамбовская область холера Индия Роспотребнадзор
Материалы по теме
В Тамбовской области индийца госпитализировали с подозрением на холеру
Общество
В реке в Ростове-на-Дону нашли холероподобную микрофлору
Общество
Биологи оценили риски холеры на юге Украины
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter