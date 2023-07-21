Еще одного индийца в России госпитализировали с подозрением на холеру
Число госпитализированных с подозрением на холеру граждан Индии, проживавших в гостинице для трудовых мигрантов в Тамбовской области, выросло до двух, у одного из них есть клинические проявления инфекции. Об этом сообщает Роспотребнадзор по региону.
«Состояние пациентов удовлетворительное», — добавили в ведомстве.
О госпитализации первого гражданина Индии сообщалось накануне. Он прибыл из Дели и оставался в гостинице в Рассказово (около 30 км к востоку от Тамбова). Там проводятся «противоэпидемические мероприятия».
Всего за сутки обследованы 400 человек, которые контактировали с госпитализированными. Проявлений инфекционного заболевания у них не выявлено.
Для профилактики и недопущения распространения заболевания сотрудники Роспотребнадзора запретили плавание в реке Цна. Власти усилили дезинфекцию сточных вод очистных сооружений, а также усилили контроль за безопасностью системы водоснабжения. Всего отобрано 23 пробы воды, «отклонений от гигиенических нормативов не выявлено».
Холера — это инфекционное заболевание, возбудителем которого является холерный вибрион. Самые комфортные для него условия обитания — в озерах и реках, поэтому часто инфицирование происходит через зараженную воду. Среди симптомов — диарея, рвота, боль в животе, слабость, лихорадка, у больных может развиться обезвоживание. Заболевание лечат антибиотиками. Возможен летальный исход.