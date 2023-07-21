Число госпитализированных с подозрением на холеру в Тамбовской области выросло до двух

Еще одного индийца в России госпитализировали с подозрением на холеру

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Число госпитализированных с подозрением на холеру граждан Индии, проживавших в гостинице для трудовых мигрантов в Тамбовской области, выросло до двух, у одного из них есть клинические проявления инфекции. Об этом сообщает Роспотребнадзор по региону.

«Состояние пациентов удовлетворительное», — добавили в ведомстве.

О госпитализации первого гражданина Индии сообщалось накануне. Он прибыл из Дели и оставался в гостинице в Рассказово (около 30 км к востоку от Тамбова). Там проводятся «противоэпидемические мероприятия».

Всего за сутки обследованы 400 человек, которые контактировали с госпитализированными. Проявлений инфекционного заболевания у них не выявлено.

Для профилактики и недопущения распространения заболевания сотрудники Роспотребнадзора запретили плавание в реке Цна. Власти усилили дезинфекцию сточных вод очистных сооружений, а также усилили контроль за безопасностью системы водоснабжения. Всего отобрано 23 пробы воды, «отклонений от гигиенических нормативов не выявлено».