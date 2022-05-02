В Совфеде предложили ввести ОСАГО для электросамокатов и скутеров
МВД следует изучить вопрос о введении полисов обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) для владельцев средств индивидуальных мобильности, в числе которых скутеры и электросамокаты. Об этом говорится в решении комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ.
Согласно результатам анализа аварийности на дорогах, сказано в документе, средства индивидуальной мобильности могут представлять существенную опасность для водителей этих средств и для пешеходов, поскольку они не имеют эффективных средств безопасности. В комитете указали, что при этом они способны ехать на значительной скорости.
В решении комитета также предлагается МВД проработать ограничение предельной скорости средств индивидуальной мобильности, кроме того — разделить их по принципу использования в личных или коммерческих целях.
Сенаторы также предложили Минтрансу, Минпросвещения и МВД подготовить предложения по внедрению в программы обучения несовершеннолетних по безопасному поведению на дорогах специальных разделов по безопасному использованию скутеров и самокатов.
За первые семь месяцев прошлого года в России произошло 266 аварий с уастием электросамокатов, в них погибли восемь человек, число таких ДТП год к году выросло на 66%, говорили в МВД. Кроме того, продолжили в министерстве, увеличилось почти на 70% количество пострадавших, за семь месяцев травмы получили 275 человек, причем 39 из них — дети.
Всего за прошлый год в МВД зарегистрировали 672 аварии с участием электросамокатов и подобных устройств, этот показатель был на 68% выше данных за 2020 год. В подобных авариях всего за год погибли 20 человек, показатель год к году вырос на 185%, указали в ведомстве. В министерстве добавили, что ранения получили 704 человек, в их числе — 133 ребенка до 16 лет.
Осенью прошлого года МВД вместе с Минтрансом разработали поправки, которые определяют правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности, в том числе — электросамокаты и скутеры. Ведомства предложили ограничить предельную скорость на этих средствах 25 км/ч, а их вес — 35 кг.
Кроме того, детям до семи лет могут позволить передвигаться на электросамокатах лишь в сопровождении взрослых и только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам. Гражданам старше 14 лет МВД и Минтранс предложили позволить передвигаться на скутерах и электросамокатах по правому краю проезжей части или обочине в случаях, если нет тротуаров и пешеходных дорожек. Максимальная скорость на проезжей части не должна превышать 60 км/ч.