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В МВД сочли неготовность дорог причиной неопределенного статуса самокатов

Статус средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокатов, как отдельной категории участников дорожного движения не определен из-за неподготовленности улиц и дорог России к этому, потому их движение остается неупорядоченный, следует из информационно-аналитического обзора Научного центра безопасности дорожного движения МВД России, передает ТАСС.

«В связи с тем, что дороги населенных пунктов остаются неприспособленными для пользователей СИМ, отсутствует техническое регулирование производства, ввоза и обращения таких технических средств, не определен их правовой статус в качестве категории участников дорожного движения, движение СИМ остается неупорядоченным», — подчеркивается в материалах.

К средствам индивидуальной мобильности относятся, в частности, электросамокаты, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и электроскейты.

В результате, как следует из обзора, если отнести некоторые виды СИМ по техническим характеристикам к мопедам, это обусловит их передвижение по проезжей части, что в свою очередь приведет к дополнительным рискам в сфере безопасности дорожного движения. В то же время регистрируемые ДТП с участием СИМ в основном происходили на перекрестках и могли быть связаны с их внезапным появлением на пути движения автомобилей или наоборот, отметили аналитики МВД. При этом передвижение СИМ по тротуарам без ограничения максимальной скорости, в свою очередь, будет представлять угрозу для пешеходов.

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Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

На данный момент законодательно регулируется движение СИМ, оснащенных двигателем. Водителем в случае ДТП считается тот, кто управляет средством передвижения с двигателем, максимальная мощность которого составляет от 0,25 до 4 кВт.

В сентябре 2021 года Минтранс и МВД разработали поправки, которые определяют правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности, включая гироскутеры и электросамокаты. Они предложили ограничить максимальную разрешенную скорость передвижения для этих средств до 25 км/ч, а вес — до 35 кг.

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Детям до семи лет могут разрешить передвигаться на электросамокатах по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне движения пешеходов), пешеходным зонам в сопровождении взрослых. Гражданам старше 14 лет предложили разрешить передвигаться на СИМ по обочине или правому краю проезжей части, но только при отсутствии тротуаров и пешеходных дорожек, с максимальной скоростью на проезжей части не более 60 км/ч.

В мае в Минпромторге рассказали о разработке ГОСТа для производителей «электрических средствам индивидуальной мобильности» (ЭСИМ — электросамокатам, гироскутерам и моноколесам). Основное положение документа — заводское ограничение скорости в 25 км/ч. Также планируется требование устанавливать автоматическое ограничение скорости в некоторых районах, например, в парках. Такая функция получит название «пешеходный режим» и будет ограничивать скорость до 6 км/ч.


 

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Теги
МВД электросамокат ПДД
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