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www.adv.rbc.ru
Общество
,
03 авг, 15:46
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Два вертолета Ка-32 направлены на тушение пожара на складе Ozon. Видео
В Подмосковье загорелся склад Ozon. Пожар охватил площадь в 35 тыс. кв. м. Пострадали 11 человек. На тушение отправили два вертолета МЧС
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