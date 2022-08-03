Два вертолета Ка-32 направлены на тушение пожара на складе Ozon. Видео

В Подмосковье загорелся склад Ozon. Пожар охватил площадь в 35 тыс. кв. м. Пострадали 11 человек. На тушение отправили два вертолета МЧС

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