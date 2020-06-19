Кадыров после беспорядков в Дижоне назвал правильными действия чеченцев

По его мнению, власти не смогли решить проблему с «творящими беспредел» наркоторговцами, поэтому представителям чеченской общины пришлось взять дело в свои руки

Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался в поддержку группы чеченцев, участвовавших в столкновениях с представителями арабской диаспоры в французском Дижоне. Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.

Столкновения начались в конце прошлой недели. Группа выходцев из Чечни, вооруженных битами и ножами, напала на бар Le Black Pearl. Как сообщало издание Franceinfo, чеченцы намеревались отомстить наркодилерам, незадолго до этого избившим молодого представителя их диаспоры.

Столкновения переросли в беспорядки, в них участвовали около 150 человек. Участники жгли автомобили и мусорные баки, а также стреляли в воздух и в камеры видеонаблюдения.

«Лично мое мнение такое: я считаю действия чеченцев правильными. Это не самоуправство! Они сплотились и вышли против сеющих смерть торговцев наркотиками. Уверен, что и самим жителям Дижона порядком надоели эти нелюди, поэтому в соцсетях распространяются видеообращения в поддержку действий чеченцев», — отреагировал на произошедшее Рамзан Кадыров.

Он заявил, что не согласен с формулировкой «межэтнические столкновения» применительно к беспорядкам в Дижоне.

По словам Кадырова, местные власти не смогли навести порядок в отношении «творящих беспредел наркоторговцев», поэтому «подрастающее поколение» вынуждено было взять ситуацию в свои руки. По информации главы Чечни, избитый 16-летний чеченец вступился за своего друга и в результате побоев получил тяжелые травмы.

«Зло не имеет национальности. Ни в коем случае нельзя противопоставлять людей по национальному признаку. Национальность также не должна стать причиной размолвок и выяснения отношений», — написал Кадыров.

Он также отметил, что наркотики — это зло, «с которым надо вести беспощадную борьбу» и призвал руководителей общин, чьи представители их распространяют, «заняться их воспитанием».