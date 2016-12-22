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Бросивший банку чеченец начал работу по уборке Грозного
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Бросивший банку чеченец начал работу по уборке Грозного
Общество, 17:52
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Бросивший банку чеченец начал работу по уборке Грозного

Чеченец Турпал Хасиев, бросивший алюминиевую банку в молодого человека в московском автобусе со словами «Ахмат — сила!», приступил к работе, на которую его устроил глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя предприятия «Сурсад» Хасана Асакова.

По его словам, Хасиев приступил к своим обязанностям по уборке улиц и погрузке мусора в машину. Он добавил, что молодого человека определили в бригаду, ему выдали униформу. Хасиев официально оформлен и будет получать зарплату, отметил глава «Сурсада».

11 октября Кадыров возмутился видеозаписью инцидента, появившейся в социальной сети, и потребовал от автора видео прибыть в Грозный «первым же рейсом». На записи видно, как неизвестный бросает в пассажира общественного транспорта банку со словами «Ахмат — сила!». Кадыров подчеркнул, что снимавший видео человек не имеет отношения к клубу «Ахмат». После этого чеченец публично извинился за свои действия. На видеозаписи, которая была выложена в YouTube, он назвал свой поступок недостойным.

Накануне Кадыров рассказал, что молодой человек по имени Турпан Хасиев прибыл в Грозный из Москвы, где с 7 октября находился в поисках работы. Глава Чечни устроил его работать на благоустройстве Грозного.

Теги: Чечня , Кадыров Рамзан , Грозный
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