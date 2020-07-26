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Политика ,  
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Кадыров заявил о готовности чеченцев попасть под санкции США

Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что жители республики готовы попасть в тот же санкционный список, куда США внесли его семью. Об этом он сообщил телеканалу «Россия 1».

«Те, кто меня видят, они говорят мне, если ты и твоя семья в списке, то мы тоже в этом списке», — сказал он.

Кадыров отметил, что ни его, ни остальных чеченцев невозможно «напугать и заставить». «Я прошу их (США), чтобы они каждый день тысячу санкций придумали против меня <…> Если дела нет, пусть придумывают», — заявил он.

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В июле госсекретарь США Майк Помпео указал, что Кадырова и его семью внесли в черный список, что означает запрет на въезд в США. Кроме чеченского лидера посетить Штаты не смогут его жена Медни Кадырова и их дочери Айшат и Хадижат. Помпео пояснил, что у Госдепа есть доказательства причастности Кадырова к грубым нарушениям прав человека, включая пытки и внесудебные казни, которые произошли более десяти лет назад. Главу Чечни также обвинили в угрозах журналистам, освещавшим распространение коронавируса.

В ответ Кадыров опубликовал фото с пулеметами и подписью «Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!». Позже он написал, что распространение санкций на его семью показывает «истинное лживое лицо мировых интриганов и провокаторов». Кроме того, Кадыров объявил о введении против Помпео всех санкций, которые есть в Чечне.

Теги: Чечня, США, Кадыров, санкции
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