Reuters узнал о планах ЕС закрыть границу для Сербии и Черногории

Представители ЕС считают, что с этими странами нужно закрыть границу из-за увеличения новых случаев коронавируса. Также из списка стран для въезда в ЕС предлагали исключить Марокко и Алжир, но эту идею не поддержали

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Евросоюз собирается исключить Сербию и Черногорию из списка стран, для которых с 1 июля открылись границы ЕС. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей Евросоюза.

Они объяснили агентству, что решение мотивировано распространением коронавируса в этих странах. По утверждению представителей ЕС, предложение выдвинула Германия, его поддержали Франция, Испания и Нидерланды.

Помимо этого из списка безопасных для поездок стран также собирались исключить Алжир и Марокко из-за повышения уровня зараженных, но большинство представителей ЕС выступили против этого, поскольку число заболевших там остается относительно небольшим. Агентство указывает, что Кипр предлагал добавить в список Объединенные Арабские Эмираты, идею поддержал лишь Люксембург, остальные страны выступили против. Кипр также считает, что ЕС может открыть границы для въезжающих из Израиля, Ливии и Иордании. Это предложение также не поддержали.

Включение в список США даже не обсуждалось из-за резкого увеличения случаев заражения.