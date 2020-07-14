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Пандемия коронавируса ,  
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Reuters узнал о планах ЕС закрыть границу для Сербии и Черногории

Представители ЕС считают, что с этими странами нужно закрыть границу из-за увеличения новых случаев коронавируса. Также из списка стран для въезда в ЕС предлагали исключить Марокко и Алжир, но эту идею не поддержали
Фото: Darko Vojinovic / AP
Фото: Darko Vojinovic / AP

Евросоюз собирается исключить Сербию и Черногорию из списка стран, для которых с 1 июля открылись границы ЕС. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей Евросоюза.

Они объяснили агентству, что решение мотивировано распространением коронавируса в этих странах. По утверждению представителей ЕС, предложение выдвинула Германия, его поддержали Франция, Испания и Нидерланды.

Россия не вошла в список стран для снятия запрета на въезд в ЕС
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Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Помимо этого из списка безопасных для поездок стран также собирались исключить Алжир и Марокко из-за повышения уровня зараженных, но большинство представителей ЕС выступили против этого, поскольку число заболевших там остается относительно небольшим. Агентство указывает, что Кипр предлагал добавить в список Объединенные Арабские Эмираты, идею поддержал лишь Люксембург, остальные страны выступили против. Кипр также считает, что ЕС может открыть границы для въезжающих из Израиля, Ливии и Иордании. Это предложение также не поддержали.

Включение в список США даже не обсуждалось из-за резкого увеличения случаев заражения.

Reuters указывает, что официально новый список будет обнародован 14 июля. Он является лишь рекомендацией, и не все страны Евросоюза выполняют ее. Список должен обновляться каждые две недели.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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По данным университета Джонса Хопкинса, в Сербии зарегистрированы 18,9 тыс. зараженных коронавирусом, в Черногории — 1,2 тыс. человек.

На первом этапе смягчения ограничений в отношении поездок ЕС разрешил въезд из 14 стран: Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса и Уругвая. Россия в этот список не вошла, гражданам КНР разрешили въезд на территорию ЕС при условии, что китайская сторона ответит зеркально.

Росавиация предложила с 15 июля частично открыть международное авиасообщение (Россия приостановила его с конца марта). Роспотребнадзор указывал, что на первом этапе можно разрешить перелеты в Великобританию, Венгрию, Германию, Данию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Польшу и Финляндию, а также в Китай, Вьетнам, Монголию и на Шри-Ланку. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, с 15 июля власти только начнут переговоры о снятии ограничений на международные полеты.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Евросоюз, коронавирус, COVID-19, Сербия, Черногория
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