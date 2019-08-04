СМИ узнали о первом уголовном деле против задержанного на акции 3 августа

СМИ узнали о первом уголовном деле против задержанного на акции 3 августа

Участник несогласованной акции был задержан за «активное сопротивление» бойцу Росгвардии, из-за которого тот получил вывих плеча

Фото: Maxim Shipenkov / EPA / ТАСС

Следователи возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК) против мужчины, который оказал сотруднику Росгвардии «активное сопротивление» в ходе несогласованной акции в центре Москвы 3 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, речь идет о мужчине по фамилии Устинов. Информацию подтверждает источник «Интерфакса», по данным которого, мужчине 1995 года рождения вменяется причинение травмы сотруднику ОМОНа столичного главка Росгвардии. Это первое уголовное дело против участника акции 3 августа.

Ранее Росгвардия сообщила, что ее сотрудник получил травму на Пушкинской площади в ходе несогласованного мероприятия. Как утверждает ведомство, один из участников акции оказал бойцу сопротивление «в процессе обеспечения общественного порядка». Мужчину задержали, сотрудник Росгвардии был госпитализирован. Департамент здравоохранения Москвы в воскресенье уточнил, что у него вывих плеча.

3 августа в столице прошла не согласованная с властями акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которым Мосгоризбирком отказал в регистрации из-за некачественно собранных подписей. По оценкам полиции, в митинге принимали участие около 1,5 тыс. человек, 600 были задержаны. При этом проект «ОВД-Инфо» сообщил, что число задержанных превысило 1 тыс.