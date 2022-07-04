Роспотребнадзор отменил самоизоляцию после ПЦР-теста для путешественников
Россияне, возвращающиеся домой из-за границы, по-прежнему должны заполнять анкету на портале государственных услуг, а приехав, в течение трех дней сделать ПЦР-тест, сообщил Роспотребнадзор в Telegram.
Анализ не нужен, если гражданин был вакцинирован или переболел и имеет соответствующий сертификат.
При этом тем, кто сдал ПЦР-тест после въезда в Россию, самоизолироваться до получения результатов не потребуется.
«Заполнять анкеты и сдавать тесты не требуется гражданам России и стран-членов ЕАЭС, которые прибывают по суше», — добавили в ведомстве.
1 июля Роспотребнадзор из-за снижения заболеваемости COVID-19 отменил ранее введенные ограничения. В частности, это касается масочного режима и запрета на работу общепита в ночное время. «При ухудшении обстановки по COVID-19 действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено», — пояснили в ведомстве.
Позднее власти сняли с 14 июля ограничения на въезд в страну для иностранцев, прибывающих самолетом или морем. Однако это решение не распространялось на въезд через сухопутные границы.
4 июля в оперативном штабе по коронавирусу объявили об отмене всех ограничений на пересечение российской границы с 15 июля.
При этом в правительстве уточняли, что постановление о запрете на выезд из России через автомобильные, железнодорожные и другие погранпункты осталось в силе.