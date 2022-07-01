Власти заявили, что снятие COVID-правил не коснулось выезда из России

Правительство сообщит, если решит снять COVID-ограничения на выезд. Ранее Роспотребнадзор отменил все ограничения, однако постановление о запрете на выезд через автомобильные, железнодорожные и другие погранпункты осталось в силе

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Правительство не снимает ограничений на выезд за пределы России через сухопутные границы, несмотря на отмену коронавирусных ограничений Роспотребнадзором, сообщили РБК в пресс-службе кабмина.

«О внесении изменений в распоряжение правительства <...> будет сообщено дополнительно, если такие решения будут приняты», — уточнили в пресс-службе.

В России действует распоряжение правительства, от 27 марта 2020 года, которое власти выпустили в период пандемии коронавируса. Документ ограничил выезд из страны через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные погранпункты. Пересечь границу наземным путем могут лишь те, кто едут в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Южную Осетию, Монголию, Китай, Грузию, Донецкую и Луганскую народные республики. Выехать из страны таким образом могут и те, кто едет ухаживать за больным родственником или посетить его похороны (при предъявлении подтверждающих документов).

Выехать из страны через наземные пункты пропуска могут граждане, которые направляются к месту проживания членов семьи, опекунам и попечителям или едут лечиться. Также к числу уважительных причин относятся:

официальное трудоустройство или обучение за границей;

наличие недвижимости в собственности;

гражданство или вид на жительство;

проезд в Калининград через границы сопредельных государств.

Авиасообщение России с отдельными странами восстановлено, однако с конца февраля государства Евросоюза и некоторые другие страны запретили зарегистрированным в России самолетам летать над своей территорией. Также открыты морские пункты пропуска.

Читайте на РБК Pro Pro Новые киберриски: как оценить и во что вкладываться в первую очередь Новые киберриски: как оценить и во что вкладываться в первую очередь Статьи Pro Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране Инструкции Pro Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу Прогнозы Pro «Я счастлив, что меня уволили»: каково работать в Tesla — в 5 пунктах «Я счастлив, что меня уволили»: каково работать в Tesla — в 5 пунктах Статьи Pro Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Инструкции Pro Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье Саммари Pro Как H&M стала холдингом на $23 млрд, но так и не одолела конкурента Как H&M стала холдингом на $23 млрд, но так и не одолела конкурента Статьи Pro Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса Статьи

Ранее, 1 июля, Роспотребнадзор снял все коронавирусные ограничения, которые вводили в стране на протяжении пандемии. Были отменены в том числе масочный режим и запрет на работу общепита в ночное время. Решение в ведомстве объяснили устойчивым снижением показателей по заболеваемости коронавирусом в течение четырех месяцев. Так, 1 марта, в России выявили 97,3 тыс. человек, а 1 июля — 3,1 тыс., резких подъемов заболеваемости не возникало.

Однако, в надзорном ведомстве предупредили, что ограничения могут вернуть, если эпидемиологическая обстановка ухудшится.