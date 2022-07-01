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Пандемия коронавируса ,  
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Власти заявили, что снятие COVID-правил не коснулось выезда из России

Правительство сообщит, если решит снять COVID-ограничения на выезд. Ранее Роспотребнадзор отменил все ограничения, однако постановление о запрете на выезд через автомобильные, железнодорожные и другие погранпункты осталось в силе
Фото: Виталий Невар / ТАСС
Фото: Виталий Невар / ТАСС

Правительство не снимает ограничений на выезд за пределы России через сухопутные границы, несмотря на отмену коронавирусных ограничений Роспотребнадзором, сообщили РБК в пресс-службе кабмина.

«О внесении изменений в распоряжение правительства <...> будет сообщено дополнительно, если такие решения будут приняты», — уточнили в пресс-службе.

В России сняли все коронавирусные ограничения
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

В России действует распоряжение правительства, от 27 марта 2020 года, которое власти выпустили в период пандемии коронавируса. Документ ограничил выезд из страны через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные погранпункты. Пересечь границу наземным путем могут лишь те, кто едут в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Южную Осетию, Монголию, Китай, Грузию, Донецкую и Луганскую народные республики. Выехать из страны таким образом могут и те, кто едет ухаживать за больным родственником или посетить его похороны (при предъявлении подтверждающих документов).

Выехать из страны через наземные пункты пропуска могут граждане, которые направляются к месту проживания членов семьи, опекунам и попечителям или едут лечиться. Также к числу уважительных причин относятся:

  • официальное трудоустройство или обучение за границей;
  • наличие недвижимости в собственности;
  • гражданство или вид на жительство;
  • проезд в Калининград через границы сопредельных государств.

Авиасообщение России с отдельными странами восстановлено, однако с конца февраля государства Евросоюза и некоторые другие страны запретили зарегистрированным в России самолетам летать над своей территорией. Также открыты морские пункты пропуска.

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Ранее, 1 июля, Роспотребнадзор снял все коронавирусные ограничения, которые вводили в стране на протяжении пандемии. Были отменены в том числе масочный режим и запрет на работу общепита в ночное время. Решение в ведомстве объяснили устойчивым снижением показателей по заболеваемости коронавирусом в течение четырех месяцев. Так, 1 марта, в России выявили 97,3 тыс. человек, а 1 июля — 3,1 тыс., резких подъемов заболеваемости не возникало.

Однако, в надзорном ведомстве предупредили, что ограничения могут вернуть, если эпидемиологическая обстановка ухудшится.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина, Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
выезд из России COVID-19

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