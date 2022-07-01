Власти заявили, что снятие COVID-правил не коснулось выезда из России
Правительство не снимает ограничений на выезд за пределы России через сухопутные границы, несмотря на отмену коронавирусных ограничений Роспотребнадзором, сообщили РБК в пресс-службе кабмина.
«О внесении изменений в распоряжение правительства <...> будет сообщено дополнительно, если такие решения будут приняты», — уточнили в пресс-службе.
В России действует распоряжение правительства, от 27 марта 2020 года, которое власти выпустили в период пандемии коронавируса. Документ ограничил выезд из страны через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные погранпункты. Пересечь границу наземным путем могут лишь те, кто едут в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Южную Осетию, Монголию, Китай, Грузию, Донецкую и Луганскую народные республики. Выехать из страны таким образом могут и те, кто едет ухаживать за больным родственником или посетить его похороны (при предъявлении подтверждающих документов).
Выехать из страны через наземные пункты пропуска могут граждане, которые направляются к месту проживания членов семьи, опекунам и попечителям или едут лечиться. Также к числу уважительных причин относятся:
- официальное трудоустройство или обучение за границей;
- наличие недвижимости в собственности;
- гражданство или вид на жительство;
- проезд в Калининград через границы сопредельных государств.
Авиасообщение России с отдельными странами восстановлено, однако с конца февраля государства Евросоюза и некоторые другие страны запретили зарегистрированным в России самолетам летать над своей территорией. Также открыты морские пункты пропуска.
Ранее, 1 июля, Роспотребнадзор снял все коронавирусные ограничения, которые вводили в стране на протяжении пандемии. Были отменены в том числе масочный режим и запрет на работу общепита в ночное время. Решение в ведомстве объяснили устойчивым снижением показателей по заболеваемости коронавирусом в течение четырех месяцев. Так, 1 марта, в России выявили 97,3 тыс. человек, а 1 июля — 3,1 тыс., резких подъемов заболеваемости не возникало.
Однако, в надзорном ведомстве предупредили, что ограничения могут вернуть, если эпидемиологическая обстановка ухудшится.