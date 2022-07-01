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Пандемия коронавируса ,  
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Песков сообщил о сохранении масочного режима в Кремле

Дмитрий Песков (в центре)
Дмитрий Песков (в центре) (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

В Кремле сохраняется режим повышенной предосторожности в связи с коронавирусом, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«У нас пока сохраняется режим повышенной предосторожности. У нас даже масочный режим пока не отменен. Меры понятны и объяснимы», — сказал он, отвечая на вопрос, как отмена всех ограничений по COVID-19 в России повлияет на работу Кремля.

1 июля Роспотребнадзор решил снять все ограничения по коронавирусу в России в связи со стабильным снижением заболеваемости в последние месяцы. В ведомстве также сообщили, что почти все подтвержденные случаи заражения коронавирусом (93%) протекают в легкой форме в виде ОРЗ или бессимптомно.

За последние сутки в России выявили более 3,3 тыс. случаев СOVID-19, госпитализировано 1148 человек, скончались — 53.

С начала пандемии коронавируса в России прошло несколько волн заболеваемости, последняя началась в январе 2022 года, на ее пике — 11 февраля — суточное число новых случаев СOVID-19 превысило 200 тыс. Весной заболеваемость начала спадать и отдельные регионы начали смягчать ограничения по коронавирусу.

Теги
Дмитрий Песков коронавирус COVID-19 Кремль пандемия
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