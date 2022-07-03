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Пандемия коронавируса ,  
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В России зафиксировали минимум смертей от COVID с апреля 2020 года

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

За прошедшие сутки в России зафиксировали 47 смертей от коронавирусной инфекции. Об этом говорится на официальном портале по информированию граждан о пандемии.

Меньше в последний раз было 20 апреля, когда в стране зафиксировали 44 смерти больных COVID-19.

В России за сутки выявили 3285 заразившихся коронавирусом
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Фото:Татьяна Макеева / Reuters

На 54% чем днем ранее снизилось число госпитализаций, 3 июля оперштаб сообщил о госпитализизации 510 человек, тогда как накунуне сообщал о 1112 пациентах.

Всего за прошедшие сутки коронавирус выявили у 3080 человек. Для сравнения, накануне оперштаб сообщил о 3285 заболевших.

Выписано в связи с выздоровлением 2 595 человек, на 25,6% меньше по сравнению с 2 июля (3488).

1 июля Роспотребнадзор принял решение отменить все действующие в стране антиковидные ограничения, в том числе масочный режим и запрет на работу общепита в ночное время, соответствующее постановление подписала глава ведомства Анна Попова. Роспотребнадзор связал послабления со стабильным снижением заболеваемости в течение четырех месяцев, но обещал вернуть ограничения при ухудшении эпидемиологической обстановки.

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Как меняется число госпитализаций с коронавирусом в России
Число госпитализированных и выявленных заболевших за сутки.
Оперативный штаб стал давать открытую регулярную статистику госпитализаций с 20 января 2022 года
Источник: федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Теги
коронавирус статистика COVID-19 госпитализация смертность
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