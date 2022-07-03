В России зафиксировали минимум смертей от COVID с апреля 2020 года
За прошедшие сутки в России зафиксировали 47 смертей от коронавирусной инфекции. Об этом говорится на официальном портале по информированию граждан о пандемии.
Меньше в последний раз было 20 апреля, когда в стране зафиксировали 44 смерти больных COVID-19.
На 54% чем днем ранее снизилось число госпитализаций, 3 июля оперштаб сообщил о госпитализизации 510 человек, тогда как накунуне сообщал о 1112 пациентах.
Всего за прошедшие сутки коронавирус выявили у 3080 человек. Для сравнения, накануне оперштаб сообщил о 3285 заболевших.
Выписано в связи с выздоровлением 2 595 человек, на 25,6% меньше по сравнению с 2 июля (3488).
1 июля Роспотребнадзор принял решение отменить все действующие в стране антиковидные ограничения, в том числе масочный режим и запрет на работу общепита в ночное время, соответствующее постановление подписала глава ведомства Анна Попова. Роспотребнадзор связал послабления со стабильным снижением заболеваемости в течение четырех месяцев, но обещал вернуть ограничения при ухудшении эпидемиологической обстановки.