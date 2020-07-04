В России предложили увеличить скорость на платных трассах до 150 км/ч

Глава «Автодора» сообщил о намерениях увеличить допустимую скорость на трассах М-11 «Нева», М-4 «Дон» и ЦКАД, которая открыта частично. О планах повысить скоростной режим на других платных дорогах Вячеслав Петушенко не сообщил

Автомобили у пункта оплаты проезда на участке автомобильной трассы М-11 (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Российская государственная компания «Автодор» рассматривает вопрос об увеличении допустимого скоростного режима на платных трассах, которые находятся под ее управлением. Об этом заявил председатель правления компании Вячеслав Петушенко на открытии дороги в обход Лосево и Павловска в Воронежской области.

Он напомнил, что сейчас на трассе М-11 «Нева» разрешается двигаться со скоростью 130 км/ч, а учитывая нештрафуемый порог 20 км/ч, получается скорость 150 км/ч.

«Но мы вышли с предложением, чтобы там выставлять именно 150 км/ч, потому что такая великая страна, как наша, имеет право на дороги, где разрешенная скорость — 150 км/ч», — заявил Петушенко.

По его словам, увеличить скоростной порог также планируется на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) и трассе М-4 «Дон».