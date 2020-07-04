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В России предложили увеличить скорость на платных трассах до 150 км/ч

Глава «Автодора» сообщил о намерениях увеличить допустимую скорость на трассах М-11 «Нева», М-4 «Дон» и ЦКАД, которая открыта частично. О планах повысить скоростной режим на других платных дорогах Вячеслав Петушенко не сообщил
Автомобили у пункта оплаты проезда на участке автомобильной трассы М-11
Автомобили у пункта оплаты проезда на участке автомобильной трассы М-11 (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Российская государственная компания «Автодор» рассматривает вопрос об увеличении допустимого скоростного режима на платных трассах, которые находятся под ее управлением. Об этом заявил председатель правления компании Вячеслав Петушенко на открытии дороги в обход Лосево и Павловска в Воронежской области.

Он напомнил, что сейчас на трассе М-11 «Нева» разрешается двигаться со скоростью 130 км/ч, а учитывая нештрафуемый порог 20 км/ч, получается скорость 150 км/ч.

«Но мы вышли с предложением, чтобы там выставлять именно 150 км/ч, потому что такая великая страна, как наша, имеет право на дороги, где разрешенная скорость — 150 км/ч», — заявил Петушенко.

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По его словам, увеличить скоростной порог также планируется на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) и трассе М-4 «Дон».

О планах увеличить допустимую скорость до 150 км/ч в конце июня говорил глава Минтранса Евгений Дитрих. «То, что сегодня уже предварительно согласовано, наверное, это скорость движения 130 км/ч. Сейчас мы обсуждаем потенциальную возможность увеличения скорости до 150 км/ч. Думаю, что в течение года такое решение мы примем», — заявил министр (цитата по ТАСС).

Он отметил, что сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы все российские платные дороги имели возможность увеличивать в действующем режиме скорость движения. По словам Дитриха, опыт эксплуатации платных дорог показал, что увеличение скорости движения на таких участках не приводит к росту аварийности и «это можно делать абсолютно безопасно».

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Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Трасса протяженностью 339 км пройдет примерно в 50 км от МКАД параллельно А-107 — Московскому малому кольцу («Малая бетонка»). Первый, третий и пятый участки ЦКАД должны быть построены в октябре 2020 года, четвертый — в октябре 2021 года. Второй участок ЦКАД пройдет от М-1 «Беларусь» до М-11 «Нева». Его длина составит 121,6 км. Строительство начнется после 2022 года.

Автор: Михаил Юшков
Теги: «Автодор», платные дороги, скоростной режим
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