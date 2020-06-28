«Автодор» назвал сверхзадачей постройку трассы Москва – Казань за 4 года

Глава ведомства заявил, что это реальная задача, хотя до сих пор в мирное время никто в стране такие проекты в такие сроки не осуществлял

Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости

Идею построить платную трассу Москва — Казань не к 2027, а к 2024 году глава «Автодора» Вячеслав Петушенко в комментарии журналистам назвал «сверхзадачей». По его словам, подобных прецедентов не было ни в истории РФ, ни в истории СССР (за исключением Великой Отечественной войны), сообщает агентство ТАСС.

«То есть мы должны через месяц начинать проектирование и к концу (текущего) года начинать заниматься подготовкой территории. Но, по большому счету, если задачу такую поставить, это реально», — добавил Петушенко.

Сократить сроки строительства трассы Москва — Казань ранее предложил вице-премьер Марат Хуснуллин. Проект он назвал приоритетным, поскольку в перспективе дорога станет частью магистрали Европа — Западный Китай.

Стоимость строительства скоростной трассы Москва — Казань, по данным РБК, составляет 610,2 млрд руб., протяженность — 729 км, из которых 142 км пройдут по территории Татарстана. Расчетная скорость движения по трассе Москва — Нижний Новгород — Казань будет 120 км/ч. Новая магистраль должна стать дублером трассы М7 «Волга», которая на значительной части проходит через населенные пункты.



В «Автодоре» рассказали и еще об одном запланированном строительстве платной дороги. По словам главы компании уже в следующем году могут начаться строительные работы по сооружению северного обхода Твери, который в итоге войдет в состав платной М-11 «Нева». Для этого нужно не только закончить проектирование, но и получить от государства ₽60 млрд.