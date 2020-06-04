«Газпром нефть» направила в Норильск спасателей после поручения Путина

Фото: gazprom-neft.ru

Аварийно-спасательный отряд «Газпром нефти» вылетел в Норильск для участия в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, сообщил РБК представитель компании.

В состав отряда входят 70 профессиональных спасателей и специалистов из Ханты-Мансийска, Мегиона, Ноябрьска и Санкт-Петербурга.

Кроме того, «Газпром нефть» перебрасывает транспортными самолетами специализированную технику, в том числе нефтесборочное и насосное оборудование, экскаваторы, боновые заграждения, а также палаточный городок и автономные системы обеспечения. В общей сложности вес груза составляет более 85 т.

Также планируется переброска грузовыми вертолетами оборудования с месторождений компании на полуостровах Ямал и Гыдан.