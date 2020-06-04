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Авария с топливом в Норильске ,  
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«Газпром нефть» направила в Норильск спасателей после поручения Путина

Газпром нефть SIBN ₽347,4 -1,42% Купить
Норникель GMKN ₽20 306 -6,96% Купить
Фото: gazprom-neft.ru
Фото: gazprom-neft.ru

Аварийно-спасательный отряд «Газпром нефти» вылетел в Норильск для участия в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, сообщил РБК представитель компании.

В состав отряда входят 70 профессиональных спасателей и специалистов из Ханты-Мансийска, Мегиона, Ноябрьска и Санкт-Петербурга.

Кроме того, «Газпром нефть» перебрасывает транспортными самолетами специализированную технику, в том числе нефтесборочное и насосное оборудование, экскаваторы, боновые заграждения, а также палаточный городок и автономные системы обеспечения. В общей сложности вес груза составляет более 85 т.

МЧС нашло способ ликвидировать последствия утечки топлива в Норильске
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Фото: ilya_torgonskyi / Instagram

Также планируется переброска грузовыми вертолетами оборудования с месторождений компании на полуостровах Ямал и Гыдан.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании о мерах по ликвидации разлива дизельного топлива в Красноярском крае поручил как можно скорее устранить последствия аварии. Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что может переговорить с нефтяными компаниями, чтобы они по возможности помогли в ликвидации разлива топлива. «Надо это сделать оперативно, как можно быстрее», — сказал Путин.

Суд арестовал начальника цеха ТЭЦ после разлива топлива в Норильске
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Начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО &laquo;НТЭК&raquo; Вячеслав Старостин&nbsp;во время допроса сотрудниками СК РФ

Авария на ТЭЦ-3 произошла 29 мая. Из резервуара на территории ТЭЦ-3 выплеснулось около 21 тыс. т дизеля. Нефтепродукты попали в реки Амбарная и Далдыкан, оказавшись практически во всех их притоках. По данным региональной прокуратуры на 2 июня, площадь загрязнения составляла 180 тыс. кв. м.

Теги: Владимир Путин, авария, Норильск, разлив топлива
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